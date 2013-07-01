بانک اطلاعاتی جوانان متخصص گچساران تشکیل می شود

اسماعیل پناهپوری به خبرنگار مهر گفت: جوانان برتر ادارات طی فراخوانی که در هفته جوان به ادارات ارسال شده بود انتخاب و عصر امروز دوشنبه طی مراسمی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

پناهپوری بیان داشت: در این مراسم کلیه جوانانی که طبق معیارهای ادارات مربوطه در طی یکسال گذشته حائز بیشترین امتیازدر امور فرهنگی،علمی، هنری و کارآفرینی بوده اند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: امورفرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان گچساران در نظر دارد در طی سال با دعوت از کلیه جوانان متخصص در زمینه های مختلف و ثبت اطلاعات و توانمندیهای آنان، جوانان برتر شهرستان را در سال آینده در حوزه های مختلف معرفی کند.

این مسئول با بیان اینکه شهرستان گچساران از پتانسیل بالای نیروی انسانی جوان برخوردار است، تصریح کرد: انتخاب جوان برتر از میان استعداد های فراوانی که در گچساران وجود کار دشواری است.

رئیس اداره ورزش و جوانان افزود: با طراحی بانک اطلاعاتی که توسط امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان گچساران صورت گرفته است، از این پس معیارهای انتخاب جوانان برتر براساس دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان و با محوریت جشنواره حضرت علی اکبر (ع) خواهد بود.

پناهپوری همچنین از کلیه جوانان گچساران که دارای مهارت و توانایی خاصی در فعالیت های مختلف مربوط به جوانان هستند دعوت کرد تا با حضوردر امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان و ثبت اطلاعات فردی و تخصصی خود در جشنواره انتخاب جوان برتر شهرستان شرکت کنند.

وی در ادامه برنامه های اجرا شده در هفته جوان توسط امور فرهنگی و جوانان شهرستان گچساران را تشریح کرد و افزود: مهمترین محور اجرای برنامه های هفته جوان توجه به مشکلات جوانان بدسرپرست و بی سرپرست بود.

این مسئول اظهارداشت: امضاء چندین تفاهم نامه با ادارات مختلف در خصوص رفع مشکلات جوانان و آغاز ثبت نام طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان از مهمترین برنامه های هفته جوان بوده است.