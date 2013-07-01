به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این واحدها بر اساس انتخاب ستاد بزرگداشت دهه تولید ملی کشور به عنوان نمونه انتخاب و در مراسم ملی روز صنعت و معدن در سالن اجلاس سران در تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان کشوری مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی اظهارداشت: این واحدها شامل شرکت پایا کلاچ تولید کننده دیسک و صفحه کلاچ در شهر صنعتی رشت به عنوان واحد تحقیق و توسعه نمونه، شرکت پویندگان بهبود کیفیت واقع در رشت به عنوان واحد خدمات فنی و مهندسی نمونه، شرکت ماشین سازی بولر تولید کننده ماشین آلات صنعتی در آستارا به عنوان واحد نمونه صنایع ماشین سازی و شرکت نوین بافان پرنگ تولید کننده پوشاک در بندر انزلی به عنوان واحد نمونه صنایع نساجی و پوشاک است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: انتخاب چهار واحد از استان به عنوان نمونه کشوری برای نخستین بار در تاریخ صنعت گیلان روی داده و نیز انتخاب یک واحد خدمات فنی و مهندسی از این خطه نیز به عنوان نخستین واحد از این نوع واحدها در استان است.

وی یادآورشد: این انتخاب نشانگر وجود ظرفیت ها و توانمندی های فراوان در بخش صنعت و نیز نوید بخش ارتقای جایگاه صنعت استان در کشور بوده است.

منتظری اظهار امیدواری کرد: با همراهی و تعامل تمامی مسئولان و دستگاه های ذیربط بویژه حمایت های ارزنده نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی شاهد تداوم این گونه موفقیت ها و رفع مشکلات پیش روی صنعت بود.