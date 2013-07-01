کشته های ناشی از حوادث رانندگی در آزادشهر به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اکبریان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به كنترل 12 هزارو 626 مورد تخلف رانندگي طي سه ماه گذشته گفت: در همين مدت 134 دستگاه خودرو و751 دستگاه موتورسيكلت متخلف توسط مأموران پليس راهنمايي و رانندگي در اين شهر توقيف و به پاركينگ انتقال داده شد.

وي در ادامه افزود: با كنترل و نظارت هاي صورت گرفته در همين مدت تصادفات خسارتي 70 در صد و تصادفات جرحي 47 درصد كاهش يافته است.

فرمانده انتظامي آزادشهر در ادامه فرهنگ سازي رفتار ترافيكي و آموزش فرهنگ ترافيك را مؤثرترين راهكار در كاهش حوادث رانندگي دانست و گفت: در همين راستا 2500 حلقه سي دي ناهنجاري هاي موتورسواران و عواقب دردناك آن در بين شهروندان توزيع و كلاس بازآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي براي 227 راكب متخلف موتورسيكلت برگزار شد.

این مقام انتظامي آموزش نونهالان و دانش آموزان به عنوان يكي از تأثيرگزارترين قشر در ارتقای فرهنگ ترافيك را بسيار مهم خواند و افزود: با توجه به اين اصل مهم و با حضور كارشناسان اين بخش به يك هزار و 210 دانش آموز قوانين راهنمايي آموزش داده شد.

سرهنگ اكبريان در پايان نصب 30 تخته بنر درسطح شهر و آموزش 115 نفر از رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي و بين راهي و مربيان آموزشگاهها را از ديگر اقدامات صورت گرفته در راستاي ارتقا فرهنگ ترافيك و كاهش حوادث رانندگي در اين شهر عنوان كرد.