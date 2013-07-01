به گزارش خبرگزاري مهر، محمد گورنگی گفت: آن دسته از تعاونی‌ها ویا صنعتگران که عضو اتحادیه بوده و یا با اتحادیه همکاری دارند از این مزایا بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به تلاش‌های اتحادیه در راستای جذب تعداد بیشتری از صنعتگران و یا تعاونی‌های فعال گفت: صنعتگرانی که با اتحادیه همکاری دارند از مزایایی مانند حضور در نمایشگاه‌ها، کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، بیمه، بازارچه‌های فروش و... بهره‌مند خواهند بود.

گورنگی افزود: در تابستان امسال با حمایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس پنجشبه و جمعه بازار، فروش صنایع دستی در خانه جهانگردی فارس برای صنعتگران و تعاونی‌های تحت پوشش راه‌اندازی شده که هرهفته تعدادی از این افراد و گروه‌ها، فضای نمایشگاه های خانه جهانگردی واقع در بلوار چمران را برای این موضوع در اختیار دارند.

وی از دیگر تسهیلات و مزایا برای اعضا را راه اندازی بازارچه دائم فروش صنایع دستی در 10باب مغازه از مجتمع زیتون شیراز بیان کرد و گفت: صنعتگران تحت پوشش می‌توانند تولیدات خود را به فروشندگان اتحادیه در این مغازه ها جهت فروش واگذار كنند.

گورنگی با اشاره به فراخوان های صادر شده برای عضویت ، صنعتگران بيان كرد: فراخوان عضویت با همکاری امور شهرستانهای اداره کل میراث فرهنگی فارس به تمام شهرستان‌ها ابلاغ شده و امیدواریم فعالان بیشتری را به عضویت درآوریم.

وی افزود: هم اکنون براساس تحقیقات ومستندات حدود سه هزار نفر درحوزه صنایع دستی فعالیت دارند که تاکنون موفق به جذب يك هزار و 500 صنعتگرو 60 تعاونی بوده‌ایم.