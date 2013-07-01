نمایشگاه اوقات فراغت ابتکارات و اختراعات جوانان را عرضه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران پور صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه اوقات فراغت شهرستان دامغان که در سالن ورزشی ولایت این شهرستان برگزار شد، ضمن تقدیر از هماهنگی و برنامه ریزی ستاد ساماندهی امور جوانان این شهرستان برای ایجاد و راه اندازی این نمایشگاه، اضافه کرد: توجه به جوانان و تامین اوقات فراغتی غنی برای ایشان از مهمترین وظایف دستگاه های فرهنگی است.

وی با یاد آوری اینکه تربیت نسل جوان و سوق دادن ایشان به برنامه های فرهنگی آنها را از خطرات مصون می دارد، افزود: جوانان باید با حضور در کلاس های اوقات فراغت سطح اطلاعات و آگاهی های خود را بیش از گذشته افزایش دهند.

معاون فرماندار شهرستان دامغان گفت: همراهی و همکاری دستگاه های فرهنگی در جلوگیری از عرضه برنامه های وارداتی غربی به جوانان نقش فراوان دارند و این دستگاه ها باید با برنامه ریزی مدون در اجرا و تقویت برنامه های خود در راستای تامین اوقات فراغت تلاش کنند.

نخستین نمایشگاه اوقات فراغت شهرستان دامغان از صبح امروز تا 16 تیر ماه در دو نوبت صبح و عصر فعالیت دارد.

در آئین افتتاح نخستین نمایشگاه اوقات فراغت شهرستان دامغان مدیر کل دفتر حوزه استاندار سمنان ، مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان، معاون فرماندار و جمعی از مدیران محلی حضور داشتند.