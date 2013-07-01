ارزش گمرکی خودروهای سواری چینی و ایتالیایی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران ارزش گمركي دو نوع خودروي سواري چيني و ايتاليايي ام‌جي 350 چيني و ALFAROMEO GIULETTA ايتاليا را اعلام كرد. اين اقدام در اجراي تبصره 6 قانون خودرو توسط كميته مشترک گمرک جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذيرفته است و دو مدل خودروسواري AlFAROMEO GIULETTA سال 2013 ساخت ايتاليا و MG350 سال 2013 ساخت چين را شامل مي‌شود.

همچنین در خبر دیگری آمده است: دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرک در اجراي تبصره 6 قانون خودرو، ارزش گمركي ماشين‌آلات راهسازي هيونداي سري 7 و 9 سال 2013 را اعلام كرد. ارزشگذاري اين خودروها در كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده و جهت اجرا به كليه گمركات اجرايي كشور ابلاغ شده است.

اين گزارش حاكي است، اين بخشنامه فهرست كامل ماشين‌آلات راهسازي هيونداي سري 7 و 9 سال 2013 ساخت كره جنوبي را شامل مي‌شود كه بخشنامه ياد شده از سوي كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين و جهت اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ شده است.