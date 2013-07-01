نسل جوان را باید با نگاه و درکی عمیق و صحیح حمایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان پیشوا ظهر دوشنبه با حضور محسن خادمی رئیس اداره ورزش و جوانان پیشوا، بهرام ستاری فرماندار شهرستان و دیگر مسئولان ادارات و ارگانهای ذیربط در محل فرمانداری شهرستان پیشوا برگزار شد.

بهرام ستاری در این نشست گفت: با توجه به تمام خدماتی که تا کنون صورت گرفته باز هم می بایست به جوانان و نسل جوان توجه بیشتری کرد، زیرا فراهم کردن زمینه رشد این نسل کمک بسیار شایانی به ارتقای کشور در زمینه های مختلف خواهد کرد.

وی بر جذب جوانان در امور فرهنگی تأکید کرد و افزود: باید راهکارهایی ارائه کرد که حضور جوانان در میادین فرهنگی ‌مذهبی بیشتر شود و شاهد حضور جوانان را در مراسم فرهنگی مذهبی باشیم.

فرماندار شهرستان پیشوا بیان داشت: جوانان باید در تمامی امور به خصوص ازدواج، شهدا را الگوی خود بدانند و مانند آنان ساده زیستی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در ادامه اضافه کرد: باید فرهنگ سازی شود تا جوانان با اخذ مدرک تحصیلی به دنبال میزنشینی نباشند و در امورات صنعتی و تولیدی فعالیت کنند.

توجه به خواسته های جوانان وظیفه همه مسئولان است

ستاری تصریح کرد: بیان خواسته ها و نیازهای امروز نسل جوان و توجه به این قشر از وظیفه همه مسئولان است و با نگاه و درکی عمیق و صحیح باید نسل جوان را حمایت کنیم هر چند باید با در نظر گرفتن شرایط منطقه این نیازها را کشف کنیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا نیز در این نشست گفت: بحمد الله شهرستان مقدس و شهید پرور پیشوا در حوزه های مختلف فرهنگی و ورزشی پیشگام است.

محسن خادمی پیرامون اوقات فراغت جوانان و ورزشکاران شهرستان پیشوا در سال 91 و همچنین راهکارها و برنامه های آتی این مقوله بسیار مهم، ورزش جوانان، امور فرهنگی و تربیتی و مسائل مرتبط با حوزه ورزش و جوانان سخنانی را بیان کرد.

جوانان همان آینده سازان مملکت هستند

وی عنوان داشت: جوانان همان آینده سازان مملکت هستند؛ همانهایی که قرار است ایران اسلامی را به قله های پشرفت برسانند و رسیدگی به مشکلات آنها در اولویت است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا افزود: پرداختن به موضوع جوانان کاری گروهی و مربوط به همه دستگاه هاست و مسئولان به ویژه دستگاه های متولی مسائل جوانان باید به این قشر توجه بیشتری داشته باشند.

گفتنی است، در این نشست مقرر شد، کلیه دستگاه های حاضر در جلسه گزارش عملکرد سال 91 و 92 اوقات فراغت خود را جهت تدوین و انعکاس به مراجع ذیصلاح به فرمانداری ارسال کنند.

همچنین در این جلسه مصوب شد، تیم بازرسی متشکل از بازرسی فرمانداری و چند اداره دیگر برای نظارت بر نحوه عملکرد ادارات در بحث اوقات فراغت 92 به فرماندار معرفی و شروع به کار کند و در صورت لزوم برای پیشبرد و بهبود اهداف سازمان مربوطه تأمین اعتبار لازم صورت پذیرد.