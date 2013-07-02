  1. دانشگاه و فناوری
۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۹:۵۰

قالبهای گچی را فراموش کنید

تولید غشا با چاپگر سه بعدی برای درمان شکستگی استخوان

تولید غشا با چاپگر سه بعدی برای درمان شکستگی استخوان

قالبهای گچی که برای درمان شکستگی استخوان به کار می رود معمولا پرحجم و سنگین بوده و تعریق داخل آن اجتناب ناپذیر است اما یکی از دانشجویان دانشگاه ویکتوریا از ولینگتون با چاپگر سه بعدی نوعی پوشش طراحی کرده که این وضعیت را در درمان شکستگی استخوان تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غشایی که به واسطه چاپگر سه بعدی تولید می شود برخلاف قالبهای گچی سنگین بیشتر شبیه یک جوراب توری روی آن عضو از بدن است که دچار شکستگی شده است.

جیک ایول طراح این غشای سه بعدی آن را سبک وزن، با قابلیت تهویه هوا، قابل شستشو و باریک طراحی کرده است. تمام مزایای این قالب برای فردی که استخوانش درحال درمان بوده نیست، بلکه مواد این غشا برخلاف گچ قابل استفاده است.

این غشای تولید شده توسط چاپگر سه بعدی درحال حاضر در مرحله طرح و نمونه اولیه است اما به صورت ایده آل یک نرم افزار رایانه ای از عضوی که استخوان در آن شکسته اسکن تهیه کرده و یک قالب مناسب برای آن طراحی می کند. متراکم ترین قسمتهای این قالب اطراف قسمت شکسته قرار می گیرد و اتصالات آن دائمی است.

وقتی که شکستگی استخوان ترمیم شد این قالب را باید شبیه به قالب گچ با اره باز کرد.

از دیگر نقاط افتراق غشای تولید شده با چاپگر سه بعدی و گچ این است که گچ ظرف سه تا 9 دقیقه آماده است و در عرض 24 تا 72 ساعت خشک می شود اما تولید یک غشا با چاپگر سه بعدی سه ساعت زمان می خواهد و انتظار می رود که با بهبود صنعت چاپ سه بعدی شاهد کاهش چشمگیر این زمان در آینده باشیم.

کد مطلب 2087929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها