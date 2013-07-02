تولید غشا با چاپگر سه بعدی برای درمان شکستگی استخوان

به گزارش خبرگزاری مهر، غشایی که به واسطه چاپگر سه بعدی تولید می شود برخلاف قالبهای گچی سنگین بیشتر شبیه یک جوراب توری روی آن عضو از بدن است که دچار شکستگی شده است.

جیک ایول طراح این غشای سه بعدی آن را سبک وزن، با قابلیت تهویه هوا، قابل شستشو و باریک طراحی کرده است. تمام مزایای این قالب برای فردی که استخوانش درحال درمان بوده نیست، بلکه مواد این غشا برخلاف گچ قابل استفاده است.

این غشای تولید شده توسط چاپگر سه بعدی درحال حاضر در مرحله طرح و نمونه اولیه است اما به صورت ایده آل یک نرم افزار رایانه ای از عضوی که استخوان در آن شکسته اسکن تهیه کرده و یک قالب مناسب برای آن طراحی می کند. متراکم ترین قسمتهای این قالب اطراف قسمت شکسته قرار می گیرد و اتصالات آن دائمی است.

وقتی که شکستگی استخوان ترمیم شد این قالب را باید شبیه به قالب گچ با اره باز کرد.

از دیگر نقاط افتراق غشای تولید شده با چاپگر سه بعدی و گچ این است که گچ ظرف سه تا 9 دقیقه آماده است و در عرض 24 تا 72 ساعت خشک می شود اما تولید یک غشا با چاپگر سه بعدی سه ساعت زمان می خواهد و انتظار می رود که با بهبود صنعت چاپ سه بعدی شاهد کاهش چشمگیر این زمان در آینده باشیم.