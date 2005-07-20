به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، لرد گلداشميت ( Lord Goldsmith) دادستان كل انگليس اعلام كرد براي نخستين بار در اين كشور سه تن از سربازان انگليسي به دليل جرايم مربوط به بازداشت شدگان عراقي در دادگاه جرايم بين المللي مورد محاكمه قرار مي گيرند.

قانوني كه با عنوان دستور العمل "دادگاه جرايم بين المللي" در سال 2001 در انگليس تصويب شد، هم اكنون سبب شده است كه سه تن از سربازان انگليسي به دليل برخورد غير انساني با بازداشت شدگان عراقي محاكمه شوند.

منابع دفاعي انگليس اعلام كردند: مواردي كه سربازان انگليسي مرتكب شده اند كاملا با حقوق بشر و قوانين انگليس مغايرت دارد.

اين منابع اعلام كردند ما سربازان را در دادگاه جرايم جنگي محاكمه مي كنيم.

گاردين نوشت: اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اعلام كردند دادگاهي كه اين سربازان انگليسي را محاكمه مي كند فقط به تشريفات مي پردازد و بعيد است كه آنان را به طور واقعي محاكمه نمايد.