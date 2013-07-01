به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده گفت: طبق سنت حسنه قدیمی امسال هم در آستانه ماه مبارک رمضان غبارروبی چهار هزار و 700 مسجد و امامزاده در مناطق مختلف استان برگزار می شود.



وی افزود: به مناسبت فرا رسیدن ماه طهارت، پاکی و ماه نزول قرآن باید با تطهیر مساجد و اماکن مذهبی به استقبال این ماه بزرگ برویم و از سویی هم باید نفوس و جانمان را در اواخر ماه شعبان المعظم تطهیر و آمادگی لازم برای ورود به ماه رمضان ایجاد کنیم.



علیزاده با اشاره با فرصت مغتنم ماه مبارک رمضان گفت: ماه مبارک رمضان فرصتی بسیار مناسب برای دوری از گناه و کسب تقوی الهی است

نظارت تخصصی 60 موقوفه مازندران



معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، از نظارت تخصصی معاون حقوقی سازمان از 60 موقوفه مازندران خبر داد.



غریب رضا وحیدی اظهار کرد: با نظارت تخصصی معاونت حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه در هفته گذشته از این اداره کل تعداد 60 موقوفه بصورت کامل مدارک و اسناد کامل به خصوص انطباق نیاتواقفین خیر اندیش در وقف نامه ها در سامانه جامع موقوفات مورد نظارت تخصصی کامل قرار گرفت.



معاون حقوقی و اوقافی اداره کل اوقاف وامور خیریه مازندران ادامه داد: در این نظارت تخصصی 55 پرونده اعم از تبدیل به احسن آرا کمیسیون ماده دو مورد رسیدگی قرار گرفت و چگونگی اقدامات آن در مراحل آتی منعکس شد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

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