روسای پلیسهای راه و راهور استان البرز تودیع و معارفه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سرهنگ "حبیب کمالوند" رئیس سابق پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز تودیع و سرهنگ "همایون شریفی" رئیس پلیس سابق پلیس راه به عنوان رئیس جدید پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز منصوب شد.



در این مراسم با تودیع سرهنگ همایون شریفی از پلیس راه استان البرز، سرهنگ رضا اکبری جانشین پلیس راه به عنوان رئیس جدید پلیس راه فرماندهی انتظامی استان البرز منصوب شد.