سالن ورزشی مخصوص جانبازان در مشهد احداث می شود/ توجه ویژه شهرداری به تردد معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان در بازدید از آسایشگاه جانبازان قطع نخاع امام خمینی(ره) اظهار کرد: جانبازان رشادت‌ها، شهامت‌ها و ایثارگری‌های زیادی برای وطن انجام داده‌اند و امروز مانند ستاره‌های آسمان کشور می‌درخشند.

وی بیان کرد: پاسخ به این همه دلیری و رشادت‌ها این اوضاع و احوال نیست و ما باید بیشتر از این برای راحتی و آسایش جانبازان انجام وظیفه می‌کردیم.

شهردار مشهد در خصوص یکی از درخواست‌های جانبازان مبنی بر مناسب‌سازی سطح شهر برای تردد بیان کرد: مناسب‌سازی سطح شهر برای تردد جانبازان و معلولان تنها منحصر به چند خیابان و معبر نبوده و کاری عظیم و زمان‌بر است.

پژمان ادامه داد: شهری که در گذشته یک پیاده‌روی سالم برای رفت و آمد و تردد افراد سالم نداشت، در آن امروزه اقدامات زیادی برای مناسب‌سازی صورت گرفته و در این راه نیز به تردد معلولان و جانبازان توجه ویژه‌ای شده است.

وی با بیان اینکه امکانات شهر مشهد باید متمایز از دیگر شهرها باشد، تصریح کرد: شهرداری مشهد تمام بضاعت و توان خود را برای تامین‌کردن همه امکانات و خدمات به کار گرفته و اگر تاکنون در برخی از حوزه‌ها خوب عمل نکردیم، ناشی از ضعف ما نبوده است.

شهردار مشهد همچنین در پاسخ به درخواست جانباز دیگری مبنی بر احداث سالن ورزشی مخصوص جانبازان عنوان کرد: امیدوارم با تامین مالی و تدارک زمین، سال آینده زمینه احداث سالن ورزشی مخصوص جانبازان در مشهد فراهم شود.

پژمان با بیان اینکه جانبازان جزو مقربین هستند، گفت: امیدوارم خداوند به همه ما بصیرت، علم، عزم و اراده جدی بدهد تا بتوانیم خالصانه از همه فرصت‌های شهر و کشور برای ارائه خدمات به همه مردم به خصوص جانبازان استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم در فرصت باقی مانده تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات جانبازان به کار بگیریم و از طرفی دیگران نیز این خدمت‌رسانی‌ها و تلاش‌ها را ادامه دهند.