همایش پیاده روی همگانی در نهاوند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کولیوند بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی که در اداره ورزش و جوانان برگزار شد اظهارداشت: همایش پیاده روی خانوادگی با هدف پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر روز جمعه هفته جاری در نهاوند برگزار می شود.



کولیوند گفت: همایش پیاده روی خانوادگی از جمله برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی است که در دو سال گذشته در کشور نهادینه شده و مورد استقبال خانواده ها قرار گرفته است.

وی افزود: مواد مخدر مرز نمی شناسد و همه گروهها و اقشار مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد.

سعید کولیوند در این مورد اظهار داشت:برخورد و مبارزه با این پدیده خانمان سوز وظیفه همه دستگاههای دولتی، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، گروههای مذهبی و خانواده ها است.



مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشاره به برگزاری همایش پیاده روی خانواده به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: این همایش در روز جمعه 14 تیرماه ماه از ساعت 6:30 صبح از میدان امام(ره) به سمت تپه ابوذر(گلزار شهدای گمنان) برگزار می شود.

سعید کولیوند با بیان اینکه در پایان به قید قرعه به شرکت کنندگان در همایش جوایز نفیس و ارزنده ای اهداء می شود، افزود: با توجه به پش بینی انجام شده تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.