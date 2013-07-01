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۱۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۵۳

کولیوند:

همایش پیاده روی همگانی در نهاوند برگزار می شود

همایش پیاده روی همگانی در نهاوند برگزار می شود

نهاوند-خبرگزاری مهر : مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند از برگزاری همایش پیاده روی همگانی و خانوادگی 14 تیر ماه در نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کولیوند بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی که در اداره ورزش و جوانان برگزار شد  اظهارداشت: همایش پیاده روی خانوادگی با هدف پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر روز جمعه هفته جاری در نهاوند برگزار می شود.
 
کولیوند گفت: همایش پیاده روی خانوادگی از جمله برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی است که در دو سال گذشته در کشور نهادینه شده و مورد استقبال خانواده ها قرار گرفته است.
وی افزود: مواد مخدر مرز نمی شناسد و همه گروهها و اقشار مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد.
 
سعید کولیوند در این مورد اظهار داشت:برخورد و مبارزه با این پدیده خانمان سوز  وظیفه همه دستگاههای دولتی، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، گروههای مذهبی و خانواده ها است.
 
مدیر اداره ورزش و جوانان نهاوند  با اشاره به برگزاری همایش پیاده روی خانواده به مناسبت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: این همایش در روز جمعه 14 تیرماه  ماه از ساعت 6:30 صبح  از میدان امام(ره)  به سمت تپه ابوذر(گلزار شهدای گمنان)  برگزار می شود.
 
سعید کولیوند با بیان اینکه در پایان به قید قرعه به شرکت  کنندگان در همایش جوایز نفیس و ارزنده ای اهداء می شود، افزود: با توجه به پش بینی انجام شده تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
کد مطلب 2088018

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