عراقچی: مواضع بی پایه نشانگر نداشتن درک صحیح از واقعیت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه افزود: تکرار ادعای بی اساس دخالت ایران در تحولات سوریه در حالی صورت می گیرد که برخی از این کشورها با مواضع خصمانه خود هرگونه راه حل سیاسی را با شکست مواجه ساخته و با حمایت از گروههای مسلح تکفیری به بهانه حما یت از مردم بی گناه به قتل و غارت مردم این کشور دامن زده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تکرار ادعاهای بی اساس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی، برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران ، نیروگاه هسته ای بوشهر و بی توجهی به تغییرات و تحولات جاری در منطقه خلیج فارس را مصداق های بارز و روشن عدم آگاهی آنان نسبت به واقعیت ها و حقایق موجود در صحنه سیاسی منطقه مهم و حساس خلیج فارس ذکر کرد.