امنیت در کرمان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، يدالله موحد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقوع ناامني در استان کرمان طي سال گذشته نسبت به سال قبل آن هفت درصد کاهش را نشان ميدهد.
وي افزود: وقوع رويدادهاي امنيتي در استان کرمان هر ساله با کاهش چشمگيري نسبت به سال گذشته آن مواجه شده و سير نزولي داشته است که اين امر نشان از بالا رفتن سطح امنيت در اين استان دارد.
دادستان عمومي و انقلاب کرمان ابراز داشت: سالانه پروندههاي قابلتوجهي به دادسراها ارجاع ميشوند و مورد رسيدگي و اظهار نظر قرار ميگيرند.
موحد بيان کرد: در سال گذشته در مجموع 167 هزار و 162 پرونده در دادسراهاي استان کرمان ثبت شد که 165 هزار و 763 فقره از آنها پس از رسيدگي و صدور قرار نهايي مختومه شد و بقيه در جريان رسيدگي قرار دارند.
وي عنوان کرد: مختومه شدن اين تعداد از پروندهها در سال گذشته رشد 43 درصدي نسبت به سال قبل آن را نشان ميدهد.
اين مقام قضايي با اشاره به اينکه از جمله تکاليف و وظايف ذاتي دادسرا مقابله با فساد و جرائم اقتصادي است، عنوان کرد: دادسراي کرمان نيز از اين مهم مستثنا نبوده و در اجراي منويات و فرمايشات مقام معظم رهبري و همچنين اجراي ساير قوانين از جمله قانون مقابله با فساد مالي براي خشکاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي قاطعانه ورود پيدا کرده است.
موحد اذعان داشت: شوراي حفظ حقوق بيتالمال در راستاي حفظ اموال عمومي، حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي و صيانت از حقوق عمومي، جلوگيري از تغيير وضعيت اراضي کشاورزي، باغات، جنگلها و مراتع و تخريب غيرقابل جبران محيط زيست تشکيل شده و رياست آن با رئيس کل دادگستري استان کرمان است.
دبير شوراي حفظ حقوق بيتالمال تصريح کرد: با پيگيريها و پشتکار اعضاي اين شورا در سال گذشته 64 ميليون و 631 هزار و 470 متر مربع از يد سودجويان و متصرفان اراضي دولتي به ارزش حدود 6 تريليون و 802 ميليارد و 452 ميليون و 903 هزار و 440 ريال اعاده و در مجموع يک هزار و 466 فقره پرونده در استان کرمان مورد رسيدگي قرار گرفته است.
کرمان – خبرگزاری مهر: دادستان عمومي و انقلاب کرمان گفت: وقوع ناامني در استان کرمان طي سال گذشته 7 درصد کاهش را نشان ميدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، يدالله موحد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقوع ناامني در استان کرمان طي سال گذشته نسبت به سال قبل آن هفت درصد کاهش را نشان ميدهد.
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