آگاهی بخشی و آموزش بهترین راه مبارزه با اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، عزيزالله سيفي، ظهر دوشنبه در جلسه شوراي فرعي مبارزه با موادمخدر يزد با بيان اينكه اعتياد به مواد مخدر يك مسئله تهديد كننده براي جامعه است، اظهار داشت: اعتياد به مواد مخدر زمينه ساز مشكلات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... و به عنوان يك تهديد جدي براي كشور محسوب مي شود.

وي با اشاره به اینکه مبارزه جدی با معضل مواد مخدر نیازمند عزم و اراده همگانی است، افزود: بهترين راه مبارزه اين است كه مردم و مسئولان با جدیت نسبت به آگاه سازی و آموزش جوانان و ديگر افراد جامعه را از خطرات و پيامدهاي اين پديده شوم اقدام كنند.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد با تأكيد بر اينكه دشمنان با اعتياد جوانان به موادمخدر خواهان ضربه زدن به كشور هستند، اظهار داشت: رواج مصرف مواد مخدر در جامعه يكي از روشهاي رايج استفاده در جنگ نرم بر عليه كشورها است زيرا از اين طريق فرهنگ كشور مورد هدف قرار داده شده كه اين خود مي تواند تهديد جدي براي آينده هر كشوري باشد.

وي اقدامات شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد در سال هاي گذشته را خوب ارزيابي كرد و اعلام كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در جهت مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان يزد در دوسال گذشته شاهد افزايش اعتبار در خصوص برنامه هاي آموزشي ، راه اندازي كمپهاي درمان اعتياد، برگزاري همايش هاي مختلف در زمينه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، امحاء بيش مواد مخدر گشف شده، تجليل از بهبود يافتگان و ... بوده ايم.

سيفي ضمن تقدیر و تشکر از همه مسئولین سازمانهای مختلف که در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری دارند خواست با تلاش بیشتر مصرف مواد مخدر را در کشور کاهش دهند.