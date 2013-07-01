مناسب سازی معابر بیرجند مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شرفی در نخستین جلسه مناسب ‌سازی شهرستان بیرجند با بیان اینکه خراسان جنوبی یک استان تازه تاسیس است، گفت: مناسب‌سازی در این استان نیاز به اعتبار زیادی ندارد و باید اداره‌های سطح شهر همکاری لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: مناسب ‌سازی در خراسان جنوبی از متوسط کشوری هم پایین ‌تر است.

وی با بیان اینکه در ساخت ساختمان‌های تازه تاسیس مناسب ‌سازی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: آسفالت معابر، سرویس‌های بهداشتی، بانک‌ها و پیاده ‌روها در شهرستان بیرجند برای افراد کم‌ توان مناسب ‌سازی نشده است.

رئیس‌ اداره بهزیستی بیرجند تصریح کرد: امید است با توجه به اینکه طرح‌ هادی در روستاها در حال اجرا است همزمان با اجرای این طرح مناسب ‌سازی در روستاها هم صورت گیرد.

کارشناس مناسب ‌سازی بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: برای مشخص شدن کارآیی مناسب ‌سازی معابر برای معولان باید کاربرد آن را در نظر گرفت.

حسین شجاع بیان کرد: فضاهای شهری و معابر باید به‌ گونه ‌ای مناسب ‌سازی شوند که معلولان و افراد کم‌ توان بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مخاطب مناسب‌سازی تمامی اقشار جامعه هستند، گفت: مناسب ‌سازی معابر ویژه افراد و یلچرنشین نیست.

شجاع افزود: برای ساخت رمپ در اداره‌ها، نیاز به اعتبار زیادی نداریم و طی پژوهشی مشخص شده که در صورت مناسب ‌سازی اداره‌ها برای ایجاد رمپ، کمتر از یک درصد به هزینه سازمان‌ها اضافه می‌ شود.

کارشناس مناسب ‌سازی بهزیستی خراسان جنوبی اضافه کرد: استان خراسان جنوبی، استانی تازه تاسیسی است و می ‌تواند به الگوی در زمینه مناسب ‌سازی تبدیل شود.