ارزش بازار سهام از 248هزارمیلیارد تومان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران ارزش بازار سهام از 248 هزار میلیارد تومان گذشت و شاخص کل بورس نیز از عدد 52 هزار واحد عبور کرد تا رکورد جدیدی را در تاریخ بورس به ثبت برساند.

شاخص صنعت شاهد رشد 603 واحدی بود و به عدد 44 هزار و 444 واحد رسید. بازار اول و دوم نیز به ترتیب با افزایش 790 و یک هزار و 110 واحدی در عدد 40 هزار و 875 واحد و 90 هزار و 129 واحد قرار گرفتند.

همچنین سهامداران با معامله یکهزار و 46 میلیون برگه سهم ارزشی بالغ بر 3 هزار و 206 میلیارد ریال را ثبت کرد.