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۱۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

گزارش روزانه بورس؛

ارزش بازار سهام از 248هزارمیلیارد تومان گذشت

ارزش بازار سهام از 248هزارمیلیارد تومان گذشت

با داد و ستد هزار و 46 میلیون برگه سهم، ارزش بازار سهام امروز سه شنبه در بورس اوراق بهادار تهران از 248 هزارمیلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران ارزش بازار سهام از 248 هزار میلیارد تومان گذشت و شاخص کل بورس نیز از عدد 52 هزار واحد عبور کرد تا رکورد جدیدی را در تاریخ بورس به ثبت برساند.

شاخص صنعت شاهد رشد 603 واحدی بود و به عدد 44 هزار و 444 واحد رسید. بازار اول و دوم نیز به ترتیب با افزایش 790 و یک هزار و 110 واحدی در عدد 40 هزار و 875 واحد و 90 هزار و 129 واحد قرار گرفتند.

همچنین سهامداران با معامله یکهزار و 46 میلیون برگه سهم ارزشی بالغ بر 3 هزار و 206 میلیارد ریال را ثبت کرد.

کد مطلب 2088066

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