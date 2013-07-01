به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صادقی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان با بیان اینکه سال پیش پرونده‌های مربوط به قراردادهای راکد توسط امور حقوقی به صورت جدی پیگیری شد، افزود: جهت واگذاری زمین‌های صنعتی به افراد توانمند و متخصص طی سال گذشته، واحد حقوقی این شرکت 71 فقره دادخواست مبنی بر تنفیذ فسخ و خلع ید در مراجع قضایی مطرح کرده است.

وی یادآور شد: در این راستا و در مجموع پرونده‌های پیگیری شده، 42 فقره پرونده این شرکت به صدور رأی له شرکت شهرک‌های صنعتی سمنان منجر شد هم‌چنین 29 پرونده آنها نیز در جریان دادرسی است که در مجموع و در نتیجه این تلاش‌ها خوشبختانه تاکنون 18 هکتار از اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خلع ید شده است.

برگزاری تورهای صنعتي در استان سمنان

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان از برگزاری تورهای صنعتي ويژه صنعتگران در این استان خبر داد و افزود: شركت شهرك هاي صنعتي استان با شناسايي واحدهاي موفق اقدام به برگزاري تور صنعتي ويژه صنعتگران، جهت ارتقاء سطح توانمندي واحدهاي توليدي با استفاده از تجارب واحدهاي موفق در بخش های مختلف کرده است.

صادقی اضافه کرد: در این راستا طی سه ماهه اول سال 92 ، تعداد چهار تور صنعتی با حضور 98 نفر صنعتکار استان سمنان برگزار شده است.

وی همچنین اظهار داشت: علاوه بر این شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان در راستاي رفع نيازهاي بخش صنعت و تأمين دانش لازم براي مديران جهت رويارويي با چالش هاي موجود، طی سه ماهه اول سالجاري، تعداد 9 دوره آموزشي در قالب دوره هاي مديريتي و مهارتي برگزار کرده است.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: در این راستا 182 نفر از مديران و كارشناسان واحدهاي صنعتي استان به ميزان پنج هزار و 604 نفر ساعت آموزش دیده اند.