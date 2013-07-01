برترین های پنج وزن کونگ فو جوانان قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت کونگ فو نیز به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و همچنین اعیاد شعبانیه و بهره گیری از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان قمی در فصل تابستان، رقابت های قهرمانی قم را برگزار کرد و برترین کونگ فوکاران جوان قم را شناخت.

مسابقات کونگ فو قهرمانی جام شهدای هفتم تیر و شعبانیه در استان قم در حالی برگزار شد که چهره های سرشناس کونگ فو از باشگاه های مختلف در این دوره از مسابقات حضور داشتند و در تلاش برای کسب عناوین برتر در اوزان مختلف با یکدیگر رقابت کردند.

در حالی که مسابقات در اوزان مختلف و در چهار رده سنی به انجام رسید، کونگ فو کاران آینده دار و البته مدعی از باشگاه های مختلف شرکت کننده در این رقابت ها، جدال خود را در رده سنی جوانان در پنج وزن با یکدیگر پیکار کردند.

رقابت‌های کونگ فو قهرمانی قم با حضور برترین‌های این رشته در قم در حالی برگزار شد که کونگ فو اکنون به عنوان یک رشته ورزشی رزمی پرطرفدار محسوب می شود و در قم نیز جایگاه ویژه ای در بین سایر رشته های ورزشی دارد.

کونگ فو یک رشته ورزشی مدال آور است و به همین خاطر مسئولان هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی قم تلاش می کنند این رشته بیش از پیش در قم توسعه یابد و مسابقات استانی را در چهار رده سنی برنامه ریزی کردند تا برترین ها به مسابقات کشوری سال جاری اعزام شوند.

برترین های پنج وزن مسابقات کونگ فو رده سنی جوانان قم:

وزن منهای 51 کیلوگرم:

مقام اول: علی کریمی

مقام دوم: مهدی نجفی

مقام سوم: محمدرضا ملکی



وزن منهای 55 کیلوگرم:

مقام اول : مهدی مرزجوعی

مقام دوم: پویاسوری

مقام سوم: احمدابراهیمی



وزن منهای 59 کیلوگرم:

مقام اول: روح الله محمدرضایی

مقام دوم: هادی شکاری

مقام سوم: ابوالفضل براتی



وزن منهای 63 کیلوگرم:

مقام اول: علی محمدی

مقام دوم: حسین جان باباپور

مقام سوم: محمدجوادبراتی



وزن به اضافه 67 کیلوگرم:

مقام اول: محمد محمدی

مقام دوم: حامد باقری

مقام سوم: سیدراشد امینی



برترین نوجوانان کونگ فوکار قم تجلیل شدند

چهره نفرات برتر مسابقات کونگ فو قهرمانی رده سنی نوجوانان قم شناخته شد و برترین ها توسط هیئت هنرهای رزمی و کونگ فو قم تجلیل شدند.

بر اساس برنامه‌ریزی هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان قم این دوره از مسابقات قهرمانی قم به مناسبت گرامیداشت شهدای هفتم تیر و همچنین اعیاد شعبانیه در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به انجام رسید.

این در حالی است که مسابقات کونگ‌فو و هنرهای رزمی قم به صورت تیمی و انفرادی برنامه‌ریزی شده بود و برای انتخاب تیم‌های برتر این دوره مجموع نتایج به دست آمده از چهار رده سنی شرکت‌کننده محاسبه شد تا تیم‌های برتر معرفی شوند.

در حالی که چهره های مطرح کونگ‌فو و هنرهای رزمی از باشگاه‌های مختلف در این دوره از پیکارها با یکدیگر به رقابت پرداختند، رقابت ها در رده سنی نوجوانان در اوزان منهای 35، 38، 44، 51، 55 و 59 کیلوگرم به انجام رسید.

میزبان برگزاری پیکارهای کونگ‌فو و هنرهای رزمی قهرمانی استان قم به مناسبت اعیاد شعبانیه، خانه ورزش های رزمی مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم بود و در مجموع رزمی‌کاران باشگاه های فعال قم در این رقابت‌ها با یکدیگر پیکار کردند.

مسابقات این دوره با توجه به اینکه چهره‌های مطرح باشگاه‌های فعال سطح استان قم در آن حضور داشتند از سطح بالایی برخوردار بود و سرانجام برترین‌ها در حضور مسئولان هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان قم با دریافت هدایایی مورد تجلیل قرار گرفتند.



برترین های شش وزن مسابقات کونگ فو رده سنی نوجوانان قم:

وزن منهای 35 کیلوگرم:

مقام اول: محمدمشهدی

مقام دوم: علی اصغراکبری

مقام سوم: سعید ضیایی



وزن منهای 38 کیلوگرم:

مقام اول : قاسم زند

مقام دوم: احسان محسنی

مقام سوم: محمدعلی عابدی



وزن منهای 44 کیلوگرم:

مقام اول: سیدمحمدحسن آشتی

مقام دوم: وحید مظاهری

مقام سوم: علیرضا فتحی



وزن منهای 51 کیلوگرم:

مقام اول: امیرحسین سربخشی

مقام دوم: محمدمهدی خاکی

مقام سوم: محسن کیانی



وزن منهای 55 کیلوگرم:

مقام اول: مهدی امیدزاده

مقام دوم: محمدرسولی

مقام سوم: مهدی خدابنده لو



وزن به اضافه 59 کیلوگرم:

مقام اول: محمدکاظم عابدی

مقام دوم: محمدحسین گرمابدشتی

مقام سوم: حسین پورک

