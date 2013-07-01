به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده رییس جمهور در امور روحانیت در پی حادثه فتنه‌آمیز روستای «ابومسلم» منطقه الجیزه قاهره، پیامی منتشر کرد که در آن آمده است: حادثه بسیار تلخ و فتنه‌آمیز روستای «ابومسلم» منطقه الجیزه قاهره که منجر به شهادت 5 تن از شیعیان مصر از جمله عالم فاضل و جلیل‌القدر علامه شیخ حسن شحاته گردید، حکایت از یک توطئه سنگین علیه وحدت جهان اسلام دارد که توسط دشمنان اسلام طراحی و به وسیله گروه‌های تکفیری که همچون سرطان در جهان اسلام نفوذ کرده‌اند، اجرا گردیده است، باید همه علما و متفکران عالم اسلام، نسبت به خاموش کردن آتش این فتنه کور بپاخیزند.

این پیام می‌افزاید: اقدام شایسته علمای مصر به خصوص دانشگاه الازهر مصر در تقبیح این جنایت فجیع، قابل تقدیر بوده و باید اقدام جدی از سوی دولت مصر برای برخورد با عوامل اصلی این جنایت وحشیانه صورت پذیرد.

مرکز امور روحانیت ریاست جمهوری ضمن محکوم نمودن این رخداد ناگوار، اعلام می‌دارد در مراسم بزرگداشت این عالم مجاهد و یاران شهیدش که در روز سه‌شنبه 11 تیرماه از ساعت 11 لغایت 12:30 در مسجد ارک تهران از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت (ع) برگزار می‌گردد، شرکت می‌نماید.