سیستم ایمنی ترمز خودرو در حلقه بی اعتمادی به محققان/ عدم حمایت مسئولان از تولید

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأیید و به عنوان طرح منتخب در جشنواره نوآوری و شکوفایی شناخته شد اما متأسفانه با توجه به اینکه بین صنایع خودروسازی ما و پژوهشگران حلقه مفقوده ای از اعتماد وجود دارد هنوز نتوانسته در صنعت خودروسازی حرفی برای گفتن داشته باشد.

غلامرضا یوسف- طراح ومجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سیستم می‌تواند جایگزین سیستم ABS باشد، گفت: سیستم ترمز ACBS سیستم ضد قفل یا ضد لغزش است که از قفل شدن چرخ‌ها حتی هنگامی که راننده پدال ترمز را تا انتها فشار می‌دهد، جلوگیری می‌کند و مانع از انحراف خودرو می‌شود. به این ترتیب می‌توان هنگام ترمزگیری با حفظ فرمانپذیری خودرو را کنترل و از موانع با اطمینان عبور کرد.



وی با تاکید بر استراتژیک بودن این سیستم در خودروها، اظهار داشت: سیستم طراحی شده به لحاظ عملکرد همانند ABS عمل می‌کنند ولی به لحاظ شکل و ابعاد ظاهری، تعداد و فرم قطعات نیز شباهتی به سیستم ABS ندارد.



یوسف با بیان اینکه این سیستم با عنوان ACBS ارائه شده است، خاطر نشان کرد: نصب این سیستم بر روی خودرو موجب می‌شود که در هنگام ترمز شدید خوردو بدون قفل چرخ، خودرو فرمان پذیری داشته باشد و توزیع فشار هیدرولیک بر روی هر چهار چرخ منجر به توقف سریع و با ثبات آن خواهد شد.





نمونه سیستم ACBS تولید شده در کشور

وی با بیان اینکه این پروژه از سال 1381 آغاز شده است؛ ادامه داد: مطالعات امکان سنجی این پروژه در 650 صفحه تهیه شده است و در طول 11 سال گذشته همچنان قرار است از این پروژه حمایت شود ولی تاکنون اقدامی برای تولید این سیستم نشده است.



مجری طرح با بیان اینکه این سیستم جز اقلام تحریمی است، یادآور شد: شرکت‌های اصلی صاحب این تکنولوژی و سازنده این سیستم در دنیا آمریکا، آلمان، انگلیس و کره است و به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشور برای خریداری این سیستم با مشکلاتی مواجه هستیم ضمن آنکه سهم تولید ایران برای این محصول صفر است.



این محقق شرکت دانش بنیان با تاکید بر اینکه خودروسازان ایران دچار وابستگی مطلق به محصولات این حوزه صنعتی و صرفا مصرف کننده هستند، اضافه کرد: درحال حاضر این نوع از سیستم از طریق کشور چین تهیه می‌شود و برای واردات باید مبلغ 2 هزار میلیارد تومان در سال هزینه کنیم، در حالی که با حمایت مسئولان می‌توانیم با رقمی اندک در مقایسه با رقم واردات سالانه، ضمن ایجاد اشتغال مستقیم و پایدار برای 1400 نفر ، ظرف 3 سال در این زمینه به خودکفایی برسیم.

پیش بینی تقاضا ترمز ACBS در بازار ایران از سال 90 تا 93

یوسف با بیان اینکه این سیستم در مدل‌ها و ابعاد مختلف نمونه سازی شده است، توضیح داد: برای دریافت حمایت‌های پژوهشی به منظور انجام تحقیقات تکمیلی، تدوین دانش فنی و استاندارد تست محصول، تولید نیمه صنعتی سیستم ACBS و اخذ تاییدیه از یکی از شرکت‌های معتبر جهانی با معاون علمی ریاست جمهوری مذاکره و اعلام شد که صنایع خودروسازی و وزارت صنایع که سالی حداقل 2 هزار میلیارد تومان واردات این سیستم را دارند باید احساس مسئولیت و حمایت کنند.



وی ادامه داد: از سوی دیگر مسئولین وزارت صنایع نیز اعلام کردند که اعتبار پژوهشی نداریم و معاونت علمی ریاست جمهوری که سالی هزار میلیارد تومان اعتبار پژوهشی دریافت می‌کند باید از مراحل بعد از نمونه سازی تا اخذ تاییدیه جهانی از این طرح حمایت و به عنوان یک محصول صنعتی به وزارت صنایع معرفی کند و اگر سرمایه گذار بخش خصوصی نیز حاضر به حمایت مالی از این طرح باشد، وزارت صنایع آمادگی دارد ضمن صدور پروانه تاسیس با معرفی یکی از شهرک‌های صنعتی برای احداث کارخانه و نصب ماشین آلات تولیدی که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی خریداری شده نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کند در عین حال اعلام شد که اگر در این مرحله خودروسازان حاضر به خرید این محصول نباشند دیگر کاری از وزارت صنایع ساخته نیست چون خودرو سازان به عنوان یک بنگاه اقتصادی متعلق به بخش خصوصی هستند.



مجری طرح با تاکید بر اینکه در این میان حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که هرگز پیدا نخواهد شد، ادامه داد: سطحی نگری و گرایش‌های تجاری اقتصادی، عملکرد جزیره‌ای و سلیقه‌ای باعث شده تا مسئولین عمدا ویا سهوا اولویت‌های آتی کشور را گم کنند.



وی ضمن ابراز تاسف از وضعیت موجود در سازمان‌های مربوط، ابراز امیداوری کرد که قوانین حمایتی لااقل به گونه‌ای تدوین شود که آنها نتوانند از طراحی و نمونه سازی مدل‌های بالاتر جلوگیری کنند.



یوسف همچنین یادآور شد: این شرایط موجود در حالی است که نتایج تست‌‌های انجام شده بر روی سیستم اتوماتیک مکمل ترمز نشان داد که عملکرد این سیستم در مقایسه با آخرین مدل ارائه شده از سوی شرکت بوش آلمان قابل رقابت است ضمن آنکه قابلیت ارتقا و پیشرفت را نیز دارد و در صورتی که مورد حمایت قرار گیرد می‌توانیم سیستم‌های پیشرفته‌تری چون ESP و TCS که به عنوان سیستم پایداری و ایمنی خودرو به کار می‌روند و هنوز در اختیار خودروسازان داخلی قرار نگرفته تا بر روی خودروهای تولید داخل نصب شود را نیز ارائه دهیم.



این محقق خاطر نشان کرد که مدولاتور 6 کاناله مدل 30 سیستم اتوماتیک مکمل ترمز ACBS که در سال 1387 نمونه سازی آن به پایان رسید و ارائه شد ضمن ارائه خدمات ABS قادر است که خدمات ESP و TCS را ارائه کند.