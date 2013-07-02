تشکیل کمیته بررسی وزیرعلوم جدید در مجلس/ ارائه نظرات درباره وزرای آموزشی به رئیس جمهور منتخب

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ما معتقدیم کمیسیون آموزش باید در معرفی و پیشنهاد وزیر علوم به دولت یازدهم فعال باشد، ادامه داد: کمیسیون آموزش قرار است کمیته ای به منظور ارائه دیدگاههای نمایندگان مجلس در خصوص انتخاب وزیر علوم و پیشنهاد گزینه های مناسب برای این وزارتخانه به رئیس جمهور منتخب تشکیل دهد، در این راستا تمام نمایندگان مجلس امکان حضور در این کمیته را دارند.

وی ادامه داد: در این کمیته، نظرات اعضای کمیسیون و سایرین به رئیس جمهور منتخب منتقل و در این باره شفاف و مستقیم با وی صحبت خواهند کرد.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درصورتی که رئیس جمهور منتخب فردی را برای وزارت علومی تعیین کرده باشد، دیدگاههای کمیسیون آموزش را هم شنیده و می تواند واضح تصمیم گیری کند.

صابری درباره زمان فعالیت این کمیته، گفت: از هفته آینده و همزمان با آغاز فعالیت مجلس، این کمیته در کمیسیون آموزش پیگیری می شود.

وی درباره این اقدام نمایندگان مجلس تاکید کرد: ارائه این دیدگاهها از جمله مطالبات رئیس جمهور منتخب از مجلس به شمار می آید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، با بیان اینکه در خصوص انتخاب وزیر علوم نباید غیرتخصصی اظهار نظر شود، ادامه داد: اینکه مجلس نظرات خود را بدهد بی معناست مگر اینکه کمیته های تخصصی مجلس در این زمینه اظهار نظر کنند، از سوی دیگر اگر گروههایی از خانه ملت به صورت لابی در این جریان ورود یابند اصلاً آن را به مصلحت آینده کشور نمی دانم.

صابری بر اهمیت بحث آموزش، فناوری و تحقیقات در کمیسیون آموزش تاکید کرد و گفت: ما در این سه موضوع حساسیت ویژه داریم و نمی خواهیم این بخشها متاثر از گروه لابی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون آموزش هم افرادی را برای معرفی به عنوان وزرای آموزشی کشور در نظر گرفته است، ادامه داد: چه بسا افراد مورد نظر ما هم وجوه مشترکی با گزینه های مورد نظر رئیس جمهور منتخب داشته باشند.