افزایش نگران کننده اعتیاد در زنان/ ایجاد 3 کمپ ویژه بانوان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، تصور اکثریت جامعه در مورد مصرف مواد مخدر عمدتاً بر پدیده ای مردانه است. بویژه در ایران هنوز اکثریت سنتی جمعیت، سیگار کشیدن زنان و دختران را عملی قبیح می دانند که البته با توجه به کانون اعتقادی در خانواده ها بدرستی متصور می شود اما در واقعیت رشد افزایش اعتیاد در زنان طی چند سال اخیر نگرانیها را دو چندان کرده است .

شیوع اپیدمی لاغری در میان خانم ها از جمله دلایل اصلی افزایش مصرف مواد در میان این قشر از جامعه بشمار می رود؛ به طوریکه توزیع کنندگان مواد با آگاهی از این نقطه ضعف خانم ها، گستره فعالیت خود را به این بخش اختصاص داده اند و با نفوذ در برخی باشگاههای بدنسازی با تجویز داروهای غیرمجاز لاغری ، افراد را به قرص های روان گردان معتاد می کنند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت در سال گذشته شیوع اعتیاد یک میلیون و 350 هزار نفر بوده که 9 درصد این آمار مربوط به بانوان بوده است.

استان مازندران بدلیل گردشگرپذیری و ورود میلیونی مسافران بخصوص در روزهای تعطیلات و اوج سفر از تهدید افزایش اعتیاد در میان زنان مستثنی نبوده است و به رغم نبود آمار مشخص از میزان اعتیاد در زنان اما می توان از خبر احداث کمپ های ترک اعتیاد برای نسوان این افزایش را بخوبی احساس کرد و نگران شد.

حذف عوامل محیطی نقشی مهم در پیشگیری از اعتیاد زنان دارد

کارشناس شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نوشهر در گفتگو با مهر با اشاره به تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش مراكز پذیرش و درمان در نوشهر گفت: متاسفانه به رغم همه فعالیت ها آمار مصرف كنندگان مواد مخدر روبه افزایش بوده و از طرف دیگر سن شروع مصرف نیز بسیار كاهش یافته است.

محمد عمادی با بیان اینکه زنان بیشتر در معرض سوء استفاده‌های گوناگون قرار می گیرند، افزود: گرایش مصرف مواد مخدر در زنان با استفاده از داروهای مسکنی که دارای مخدر است می تواند با توجه به عواملی از قبیل فرهنگی – اجتماعی، مشکلات اقتصادی و خانوادگی و ... آغازکننده مصرف آرام بخش‌ها و بدنبال آن مواد مخدر صنعتی را به همراه داشته باشد.

وی افزود: اعتیاد بیماری است که از مجموع چند عامل از جمله ژنتیکی و محیطی شروع می شود و در صورتیکه بتوان نقش عوامل محیطی را در اعتیاد کاهش داد بطور حتم پیشگیری از اعتیاد در زنان از نتایج بهتری برخوردار می شود.

ایجاد 3 مرکز نگهداری ویژه بانوان در استان مازندران

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درنوشهر با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر در بانوان گفت: 3 مرکز نگهداری ویژه بانوان با همکاری بخش خصوصی در مازندران احداث خواهد شد.

علیرضا مرادی با بیان گستره جغرافیایی استان و ضرورت مقابله رشد فزاینده مصرف انواع مواد مخدر بویژه صنعتی خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری ویژه بانوان در غرب، شرق و مرکز استان راه اندازی می شود.

وی از افزایش مصرف مواد مخدر بخصوص در میان زنان بدلیل توریستی بودن منطقه اظهار نگرانی کرد و افزود: متاسفانه استان مازندران در بحث مصرف در سطح کشور در جایگاه دوم قرار دارد.

وی از اعطای تسهیلات ساخت مسکن و اشتغال زایی برای بهبودیافتگان در سطح استان و شهرستان نوشهر خبر داد و افزود: 2 واحد مسکونی در نوشهر به بهبود یافتگان تحویل گردید و بیش از 30 نفر نیز با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای از تسهیلات اشتغال بهره مند شدند.

نیمی از زنان قربانی همسران معتاد خود

رئیس بهزیستی شهرستان نوشهر نیز در گفتگو با مهر با بیان عدم حمایت خانواده از دختران و زنان در گرایش آنان به مصرف مواد مخدر گفت: طبق آمار نیمی از زنان به علت اعتیاد همسرانشان به مصرف مواد مخدر روی آوردند.

جواد بسطامی افزود: با توجه به گسترش صنعت توریسم در منطقه و توسعه زندگی شهری و ورود مشکلات اقتصادی و اجتماعی و کاهش روابط عاطفی، ثبات و انسجام در خانواده ها را کمرنگ ساخته است.

وی با اشاره به علت گرایش زنان به اعتیاد خاطرنشان کرد: از یکسو همنشینی نامتعارف زنان با یکدیگر در محیط های مختلف از جمله باشگاه های ورزشی و آرایشگاه های زنانه و روابط نامشروع و عدم رشد مهارت ها در زندگی و از سوی دیگر سودجویی از زنان توسط افراد باعث شده تا مصرف و فروش مواد مخدر در بین زنان افزایش یابد.

وی افزود: زنان و دخترانی که از کانون گرم خانواده طرد می‌شوند، به علت نداشتن سرپناه و به خاطر تامین مخارج زندگی و بی‌کسی به سمت باندها و شبکه‌های اعتیاد کشیده می‌شوند.

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گزارش: حسن قمی