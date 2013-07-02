مدیریت در جامعه بر مبنای نماز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهيم آقابابايي عصر دوشنبه در نشست دبيران ستاد اقامه نماز همدان در مجتمع فرهنگي هنري عينالقضات به بیان چرايي اقامه نماز در دستگاههاي دولتي پرداخت و گفت: نماز دولتي و ملتي نيست بلكه امري الهي و تربيت كننده انسانها است.
جمعيت قابل توجه مخاطب نماز در اختيار دستگاههاي دولتي و اجرايي هستند
آقابابايي افزود: جمعيت قابل توجه مخاطب نماز در اختيار دستگاههاي دولتي و اجرايي هستند به همين دليل بايد از ظرفيت اين دستگاهها براي ترويج و تبليغ نماز در جامعه استفاده شود.
آقابابايي با بیان اینکه وظيفه حاكمان زمينهسازي براي اقامه نماز است، تاکید کرد: مخاطب اصلي پيامهاي رهبري در اجلاسهاي نماز نيز دستگاههاي اداري و مديران آنها است.
وي با بيان اينكه وجود دغدغه نماز در ميان كارگزاران نظام از اهميت بالايي برخوردار است، گفت: اگر يك استاد دانشگاه و يا معلم دغدغه نماز داشته باشد براي تبليغ نماز تلاش خواهد كرد.
تجهيز و زيباسازي مساجد در جذب مردم به نماز موثر است
معاون برنامهريزي، نظارت و ارزيابي ستاد اقامه نماز كشور تجهيز و زيباسازي مساجد را يكي از راههاي جذب مردم به نماز برشمرد و افزود: رهبر معظم انقلاب نيز آبادي مساجد و نمازخانهها را از نشانههاي جامعه نمازي ميداند.
ابراهيم آقابابايي با اشاره به ورود مسافران تابستاني به شهرها اظهار كرد: اقدام شهرداري همدان در برپايي نماز جماعت در پاركها نوعي استفاده از ظرفيت گردشگران براي ترويج فرهنگ نماز است كه اين اقدام قابل تقدیراست.
وي عنوان كرد: دستگاههايي كه وظيفه ذاتي آنها كارهاي فرهنگي نيست نيز به دليل جمعيت قابل توجهي كه در اختيار دارند ميتوانند در اين زمينه وارد شوند و در كارخانههاي صنعتي و معدني كه هزاران كارگر و مهندس فعاليت ميكنند نماز را ترويج دهند.
حاكمان موظف به برقراري پيوند دائمي بين مردم با خدا هستند
وي گفت: براساس آيات و روايات ديني حاكمان موظف به برقراري پيوند دائمي بين مردم با خدا، مردم با يكديگر و پيوند همگاني هستند.
معاون برنامهريزي، نظارت و ارزيابي ستاد اقامه نماز كشور افزود: در يك جامعه اسلامي مديريت بايد بر مبناي نماز انجام شود، چرا كه در دين بر هيچ فريضهاي به اندازه نماز تأكيد نشده است.
ابراهيم آقابابايي گفت: امروزه دشمن با ميلياردها دلار هزينه سعي دارد نماز را از ما بگيرد و اقتصاد را پايه و اساس زندگي كند.
وي ادامه داد: اگر همه به اين نتيجه برسيم كه نماز مبناي همه امور زندگي است و دست جوان را در دست نماز قرار دهيم بسياري از مشكلات حل و توطئههاي دشمنان خنثي خواهد شد.
وی گفت: اما متأسفانه به جاي پرداختن به اصل به فرعيات ميپردازيم و قدر اين موهبت الهي را نميدانيم.
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