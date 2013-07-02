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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۹:۳۸

"نیکلا آنلکا" به وست بروم نزدیک شد

"نیکلا آنلکا" به وست بروم نزدیک شد

سرمربی تیم فوتبال آرسنال در نظر دارد مهاجم فرانسوی پیشین تیم‎های آرسنال و چلسی را به خدمت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "استیو کلارک" در نظر دارد "نیکلا آنلکا" را جانشین "پیتر اودموینگی" کند که قصد ترک وست برومویچ را دارد.

مهاجم پیشین تیم‌های فوتبال آرسنال، چلسی، بولتون، منچسترسیتی و لیورپول که فصل گذشته به صورت قرضی به یوونتوس پیوست فقط سه بازی برای تیم ایتالیایی انجام داده است.

کلارک که از زمان حضور در استمفوردبریج آنلکا را می‌شناسد اکنون تصمیم گرفته بار دیگر این بازیکن را به لیگ برتر بازگرداند.

وست بروم همچنین بر روی "ماتی ویدرا"ی 21 ساله، مهاجم قرضی اودینزه که در حال حاضر در واتفورد بازی می‌کند، نظر دارد.

کد مطلب 2088191

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