گفتگوی تلفنی مرسی و اوباما/بحران مصر محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر صبح امروز با باراک اوباما همتای آمریکایی خود تلفنی گفتگو و درباره رویدادهای مصر رایزنی کرد.

باراک اوباما از مرسی به خاطر حمایت از معترضین قدردانی و اعلام کرد: دولت آمریکا با رهبری منتخب مصر تعامل دارد و از تبدیل مصر به یک کشور دموکراتیک حمایت می کند.

در همین راستا مارتین دمپسی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز شب گذشته با صدقی صبحی همتای مصری خود تلفنی گفتگو کرد. به جزئیات این گفتگو اشاره ای نشده است.

گفتنی است ارتش مصر شب گذشته با صدور بیانیه ای 48 ساعت به گروه های سیاسی مهلت داد تا به بحران در این کشور پایان دهند. مخالفان محمد مرسی قرار است امروز سه شنبه در اعتراض به سیاست های محمد مرسی طی یک سال گذشته تظاهرات برپا کنند.