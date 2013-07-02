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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

بیگی:

کاردانی نیروی انتظامی مهم ترین عامل امنیت در آذربایجان شرقی است

کاردانی نیروی انتظامی مهم ترین عامل امنیت در آذربایجان شرقی است

تبریز - خبر گزاری مهر : استاندار آذربایجان شرقی گفت: کاردانی نیروی انتظامی یکی از مهم ترین عوامل امنیت پایدار در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر ،احمد علیرضا بیگی شامگاه دیروز دوشنبه در آیین تجلیل از عوامل نیروی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: امنیت و آرامش موجود در کشور ، در سایه کاردانی و کار به موقع نیروی انتظامی در جامعه به وجود آمده است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: پاسداران نیروی انتظامی در جامعه ، افراد اگاه  و بیداری هستند که در سایه تلاش های بی بدیل آن ها شاهد رشد و افزایش امنیت موجود در ایران اسلامی هستیم.

وی ضمن تشکر از تمامی تلاش های نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان گفت:کاردانی نیروی انتظامی در کشف موارد ناامن‌کننده و برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با این موارد، موجب امنیت پایدار در سطح استان شده و امکان انجام کارهای بزرگ را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی از مهمترین و حساس ترین مناطق ایران محسوب می شود گفت: استان آذربایجان شرقی یکی از امن ترین استان های کشور است که موارد کمی از ناامنی در این استان مشاهده شده است که باید نهادهای مسئول با افزایش اقدامات خود در این زمینه ، استان آذربایجان شرقی را به امن ترین استان کشور تبدیل کنند.

علیرضا بیگی در پایان سخنان خود ضمن تشکر مجدد از فعالیت های نیروی انتظامی و قوه قضاییه گفت: موفقیت در عرصه‌های مختلف ،  نتیجه مدیریت منسجم و عالمانه در این دو نهاد است.

کد مطلب 2088233

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