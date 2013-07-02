افزایش 50 درصدی درآمد موقوفه های اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری صبح سه شنبه در جلسه بررسی اجاره بهای موقوفه های اردبیل تصریح کرد: با توجه به افزایش تعداد موقوفه ها درآمد این حوزه نیز افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 409 موقوفه در سطح استان اردبیل موجود است که برخی به صورت استیجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مشهوری نظری هزینه کرد درآمد موقوفه های استان را جهت برنامه های مذهبی و فرهنگی برشمرد و افزود: تمامی درآمدها صرف برنامه های دستگاه اجرایی، کمک به نیازمندان و مشارکت در طرحهای مذهبی فرهنگی مختلف استان می شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که تعداد موقوفه ها افزایش یابد زمینه ارتقا کیفی و کمی برنامه های مذهبی استان نیز فراهم خواهد شد.

به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان افزایش اجاره بهای موقوفه های استان در دستور کار قرار گرفته و به زودی اجرا می شود.

اجرای طرح کمک به نیازمندان در ماه رمضان

مشهوری نظری از هماهنگی مقدمات طرحهای کمک به نیازمندان در ماه رمضان خبر داد و افزود: کمکها به صورت نقدی، جنسی و حتی با برپایی برنامه های مختلف انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: نحوه مشارکت عموم مردم در اجرای این طرح به زودی به صورت گسترده اطلاع رسانی می شود.