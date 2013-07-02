نخستین ساعت هوشمند جهان عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین ساعت هوشمند جهان که آندرویدلی نام دارد مجهز به بلوتوث، جی پی اس، وای فای و دوربین است.

این ساعت 230 دلاری را می توان با وارد کردن یک سیم کارت برای انجام تماسهای تلفنی و ارسال پیامهای متنی مورد استفاده قرار داد. حافظه داخلی این ساعت 16 گیگابایت است.

اگرچه سایر ساعتهای هوشمند می توانند به صورت وایرلس با تلفنهای هوشمند ارتباط برقرار کند، ساعت هوشمند اندرویدلی نخستین ساعتی است که به طور کاملا مستقل عمل می کند.

اندرویدلی دارای یک صفحه نمایش 2 اینچی است و کیفیت تصاویری که با دوربین آن گرفته می شود به 2 مگابایت می رسد.

این ساعت هوشمند به نسخه فرویو اندروید یعنی نسخه 2.2 مجهز شده و دارای یک اسپیکر، دوربین، میکروفن داخلی است و می توان آن را به یک سوکت یو اس بی متصل کرد تا به عنوان یک دستگاه ذخیره اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

اندرویدلی ایده چهار دانشجوی هندی است. آنکیت پرادهان توسعه دهنده نرم افزار، پاونیت سینگ پوری متخصص ارتباطات و آپوروا سوکانت وکیل و سیدهانت واتس نوجوان 17 ساله نخستین ساعت هوشمند جهان را عرضه کرده اند.

سوکانت گفت: در بازار محصولات دیگری هم در این زمینه وجود دارد اما اکثر آنها خود را با یک تلفن هوشمند همزمان سازی می کنند. اما ما سیستم عامل اندروید را به یک مدار کوچکتر منتقل کردیم و یک تلفن قابل پوشیدن ساختیم.

این دستگاه در ستاد جمع کردن بودجه برای پیشبرد یک پروژه به صورت اینترنتی فعال بود اکنون کاربران این ستاد می توانند دستگاه ها را به رنگهای سفید یا سیاه به قیمت 230 دلار سفارش دهند.

شرکتهای اپل، گوگل و سونی در نظر دارند ساعت هوشمند خود را به زودی عرضه کنند اما تاکنون گزارشهای تأیید نشده ای درباره ساعتهای هوشمند شرکتهای بزرگ فناوری منتشر شده است.

