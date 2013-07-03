مسابقه طراحی لباس میان دانشجویان/ انتهای تیرماه زمان برگزاری نمایشگاه لباس

حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان نهایی افتتاح طرح پرنیان، گفت: طرح پرنیان در دانشگاه الزهرا (س) در حال تکمیل است اما در تکمیل بودجه از سوی وزارت ارشاد با مشکل مواجه شدیم که به زودی رفع خواهد شد.

وی با اشاره به یکی از تاکیدات معاونت هنری وزارت ارشاد در طرح مذکور، اظهار داشت: اصرار بر این است که اواخر تیرماه طرح پرنیان در دانشگاه الزهرا(س) افتتاح شود که بر اساس آن بتوانیم نخستین واحد طرح پرنیان را در دانشگاه الزهرا (س) پیگیری کنیم.

مشاور معاون امور هنری وزارت ارشاد درباره آخرین وضعیت لباسهای حاضر در نمایشگاهی که طرح پرنیان را عرضه می کند، با بیان اینکه طرح پرنیان به دو بخش "محتوایی" و "ساختار و محیط برگزاری" تقسیم شده است، گفت: در گام اول بناست از طرحهای برگزیده و موجود گذشته بهره برداری شود و در گام بعدی با مسابقه ای که بین دانشجویان برگزار می شود، آثار جدید عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: با این حال گام به گام از طرح های دانشجویی نیز در این نمایشگاه بهره برداری خواهد شد تا دانشجویان بتوانند طرحهایی را که منطبق با علاقه خودشان و الگوهای اسلامی و ایرانی است، ارائه دهند.

قبادی درباره تقاضای سایر دانشگاهها، گفت: علاوه بر دانشگاه الزهرا (س) 6 دانشگاه دیگر هم متقاضی اجرای طرح پرنیان هستند اما گام به گام با این دانشگاهها تفاهم نامه منعقد خواهد شد.