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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

محسنی اعلام کرد:

افزایش مستمری و کمکهای جنبی بازنشستگان پرداخت شد

افزایش مستمری و کمکهای جنبی بازنشستگان پرداخت شد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین گفت: کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان متوفی که تا پایان سال 91 بر قرار شده اند از امروز سه شنبه بصورت یکجا در حال پرداخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محسنی در این باره اظهارداشت: در مورد کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان اعم از اینکه قبلاً برقرار شده و یا در طول سال 92 برقرار می شوند، میزان مستمری آنان تا مبلغ چهار میلیون و 871 هزار و 925 ریال ترمیم می‌ شود.

وی ادامه داد: نحوه محاسبه سایر کمک‌های جنبی از جمله؛ کمک هزینه عائله مندی ماهانه 272 هزار و 500 ریال، کمک هزینه اولاد ماهانه 45 هزار ریال "حداکثر تا سه فرزند"، کمک هزینه همسران متکفل فرزند ماهانه 111 هزار و 250 ریال، کمک هزینه مسکن 70 هزار ریال و سایر پرداخت‌ها "بن نقدی" 220 هزار ریال است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین افزود: آن دسته از مستمری بگیرانی که میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنها با احتساب سنوات ارفاقی 30 سال و بیشتر بوده مجموع دریافتی ماهیانه آنان در سال جاری "شامل مستمری، کمک‌های جنبی متعلقه، کمک به سبد خانوار و یارانه دولت" پس از اِعمال افزایشات کمتر از هفت میلیون ریال باشد، مابه التفاوت مجموع دریافتی تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و پرداخت خواهد شد.

وی یادآورشد: در صورت تغییر مبالغ مستمری و مزایای دریافتی ماهانه مشمولین، میزان کمک هزینه مزبور نیز تغییر کرده و در هر حال حداقل مجموع دریافتی مشمولین فوق الذکر ماهانه هفت میلیون ریال خواهد بود.

کد مطلب 2088343

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