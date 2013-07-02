افزایش مستمری و کمکهای جنبی بازنشستگان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محسنی در این باره اظهارداشت: در مورد کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان اعم از اینکه قبلاً برقرار شده و یا در طول سال 92 برقرار می شوند، میزان مستمری آنان تا مبلغ چهار میلیون و 871 هزار و 925 ریال ترمیم می‌ شود.

وی ادامه داد: نحوه محاسبه سایر کمک‌های جنبی از جمله؛ کمک هزینه عائله مندی ماهانه 272 هزار و 500 ریال، کمک هزینه اولاد ماهانه 45 هزار ریال "حداکثر تا سه فرزند"، کمک هزینه همسران متکفل فرزند ماهانه 111 هزار و 250 ریال، کمک هزینه مسکن 70 هزار ریال و سایر پرداخت‌ها "بن نقدی" 220 هزار ریال است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین افزود: آن دسته از مستمری بگیرانی که میزان سابقه پرداخت حق بیمه آنها با احتساب سنوات ارفاقی 30 سال و بیشتر بوده مجموع دریافتی ماهیانه آنان در سال جاری "شامل مستمری، کمک‌های جنبی متعلقه، کمک به سبد خانوار و یارانه دولت" پس از اِعمال افزایشات کمتر از هفت میلیون ریال باشد، مابه التفاوت مجموع دریافتی تا مبلغ اخیرالذکر محاسبه و پرداخت خواهد شد.

وی یادآورشد: در صورت تغییر مبالغ مستمری و مزایای دریافتی ماهانه مشمولین، میزان کمک هزینه مزبور نیز تغییر کرده و در هر حال حداقل مجموع دریافتی مشمولین فوق الذکر ماهانه هفت میلیون ریال خواهد بود.