تهدید وزیر کشور از سوی ریاست جمهوری/حمایت 91 دیپلمات از معترضین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، منابع امنیتی مصر اعلام کردند که "محمد ابراهیم" وزیر کشور طی روزهای گذشته از سوی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تحت فشارهای بسیار قرار دارد. بنا بر اعلام این منابع، این فشارها به تهدیدی آشکار تبدیل شده است مبنی بر اینکه در صورت سهل انگاری در تامین امنیت دفاتر اخوان المسلمین در مناطق مختلف مصر، محمد ابراهیم برکنار یا زندانی خواهد شد.

در جریان اعتراضات ضد مرسی در مصر که از روز یکشنبه در این کشور آغاز شده است موافقان و مخالفان محمد مرسی با یکدیگر درگیر شده اند و برخی دفاتر اخوان المسلمین از جمله دفتر ارشاد این گروه در المقطم در قاهره به آتش کشیده شده است.

ریاست جمهوری مصر همچنین از محمد ابراهیم خواسته است درباره افسرانی که در تظاهرات 30 ژوئن روز یکشنبه شرکت کردند و علیه محمد مرسی شعار دادند تحقیق کند. گفتنی است محمد مرسی طی 48 ساعت گذشته 3 بار با وزیر کشور مصر دیدار و درباره تامین امنیت دفاتر اخوان المسلمین رایزنی کرده است و از نحوه تعامل وزارت کشور با جریان های اسلامی انتقاد شده است.

وزیر کشور مصر در جریان این دیدارها اعلام کرده است که دستور تامین امنیت دفاتر اخوان المسلمین صادر شده است اما افسران پلیس اعلام کرده اند در مقابل مردم نخواهند ایستاد و نیروهایی که بتوانند امنیت این دفاتر را تامین کنند وجود ندارد.

خبرگزاری سما نیز گزارش داد که 91 دیپلمات مصری با صدور بیانیه ای حمایت خود را از معترضین این کشور و خواسته های آنها اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: ما دیپلمات ها در لحظات تاریخی کنونی حمایت خود را از خواسته های مشروع ملت بزرگ مصر مبتنی بر پایبندی به اصول و آرمان های انقلاب 25 ژانویه اعلام می کنیم.