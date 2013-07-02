صدور 28 پروانه کاربرد و ابطال 13 مجوز در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی صبح سه شنبه در نشست با معاونان استاندارد اظهار داشت: از آنجایی که برنامه اداره کل برای سه ماهه اول، صدور 15 پروانه کاربرد علامت استاندارد بوده، برنامه پیش بینی شده، 187 درصد تحقق یافته است.

دبیر شورای استاندارد در ادامه افزود: تعیین وضعیت 121 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سه ماهه اول، در برنامه این اداره کل قرار داشته است که تا کنون، 76 پروانه کاربرد علامت استاندارد تمدید شده است.

مدیر کل استاندارد گلستان تعداد پروانه های کاربرد علامت استاندارد تعلیق شده در این مدت را سه فقره و پروانه های ابطال شده را 13 فقره عنوان کرد.

وی عمده مشکلات را در تعلیق و ابطال پروانه ها عدم رعایت موازین کیفی استاندارد و نیز عدم تمدید پروانه دانست.