به گزارش خبرگزاری مهر، جبار دوست محمدیان در جلسه ستاد پشتیبانی بسیج سازندگی استان سمنان که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، اظهار كرد: در عرصه محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی جوانان به مناطق محروم تعداد یک هزار و 606 اردو با همکاری اقشار بسیج محلات، دانشجویی، طلاب، هنرمندان، دانش‌آموزی و مهندسان با حضور 6 هزار و 188 نفر از جوانان در مناطق محروم استان خدمات فرهنگی و عمرانی ارائه كرده‌اند.

وی افزود: تعداد 497 تیم در قالب اردوهای یک روزه حلقه های صالحین با شرکت 11 هزار و412 نفر از بسیجیان با رویکرد محرومیت‌زدایی در مناطق محروم در قالب خدمات کشاورزی، عمرانی و زیباسازی خدمات‌رسانی انجام داده‌اند.

دوست‌محمدیان خاطرنشان كرد: تعداد100 تیم بهداشتی و درمانی با حضور پزشکان متخصص و پرستاران متعهد استان به تعداد 202 نفر توسط بسیج جامعه پزشکی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر طعم سلامت را به محروم‌ترین مناطق استان چشاند.

وی گفت: بسیج مهندسین تعداد 18 کارگاه مهارت‌افزایی و توانمندسازی مهندسین بسیجی را در تخصص‌های مختلف برای 802 نفر از بسیجیان برگزار کرده‌اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان گفت: بسیج اصناف 102 کارگاه توانمندسازی و هدایت تولیدکنندگان برای صادرات و دو هزار و 56 نفر و همچنین دو همایش فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای داخلی و مبارزه با واردات بی‌رویه را برای 402 نفر از اقشار مختلف مردم و اصناف برگزار کرده‌اند.

دوست محمدیان تصریح کرد: تعداد سه هزار و 22 نفر از جوانان و نوجوانان در سراسر استان در عرصه‌های کشاورزی ودامپروری خدمات شایسته‌ای را به کشاورزان، باغداران و دامداران استان ارائه كرده‌اند.

وی بیان کرد: با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای تعداد 32 کلاس و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های داخلی بسیج به خصوص بسیج فرهنگیان 68 کلاس تقویتی و جبرانی و خدمات مشاوره‌ای را در مجموع برای 19هزار و 528 نفر برای اقشار مختلف برگزار كرده‌اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان در خاتمه ادامه داد: تعداد 23 هزار و 185 نفر در عرصه‌های مختلف از قبیل عمرانی و محیط زیست شرکت كرده‌اند.