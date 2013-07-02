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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

دوست محمدیان خبر داد:

حضور بيش از 71 هزار نفر در فعاليت‌هاي بسيج سازندگي استان سمنان

حضور بيش از 71 هزار نفر در فعاليت‌هاي بسيج سازندگي استان سمنان

سمنان – خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان گفت: تعداد 71 هزار و 188 نفر از اقشار مختلف مردم استان در فعالیت‌های بسیج سازندگی در عرصه‌های مختلف شرکت كرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبار دوست محمدیان در جلسه ستاد پشتیبانی بسیج سازندگی استان سمنان که در سالن مدیریت بحران استانداری برگزار شد، اظهار كرد: در عرصه محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی جوانان به مناطق محروم تعداد یک هزار و 606 اردو با همکاری اقشار بسیج محلات، دانشجویی، طلاب، هنرمندان، دانش‌آموزی و مهندسان با حضور 6 هزار و 188 نفر از جوانان در مناطق محروم استان خدمات فرهنگی و عمرانی ارائه كرده‌اند.

وی افزود: تعداد 497 تیم در قالب اردوهای یک روزه حلقه های صالحین با شرکت 11 هزار و412 نفر از بسیجیان با رویکرد محرومیت‌زدایی در مناطق محروم در قالب خدمات کشاورزی، عمرانی و زیباسازی خدمات‌رسانی انجام داده‌اند.

دوست‌محمدیان خاطرنشان كرد: تعداد100 تیم بهداشتی و درمانی با حضور پزشکان متخصص و پرستاران متعهد استان به تعداد 202 نفر توسط بسیج جامعه پزشکی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر طعم سلامت را به محروم‌ترین مناطق استان چشاند.

وی گفت: بسیج مهندسین تعداد 18 کارگاه مهارت‌افزایی و توانمندسازی مهندسین بسیجی را در تخصص‌های مختلف برای 802 نفر از بسیجیان برگزار کرده‌اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان گفت: بسیج اصناف 102 کارگاه توانمندسازی و هدایت تولیدکنندگان برای صادرات و دو هزار و 56 نفر و همچنین دو همایش فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای داخلی و مبارزه با واردات بی‌رویه را برای 402 نفر از اقشار مختلف مردم و اصناف برگزار کرده‌اند.

دوست محمدیان تصریح کرد: تعداد سه هزار و 22 نفر از جوانان و نوجوانان در سراسر استان در عرصه‌های کشاورزی ودامپروری خدمات شایسته‌ای را به کشاورزان، باغداران و دامداران استان ارائه كرده‌اند.

وی بیان کرد: با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای تعداد 32 کلاس و همچنین با استفاده از ظرفیت‌های داخلی بسیج به خصوص بسیج فرهنگیان 68 کلاس تقویتی و جبرانی و خدمات مشاوره‌ای را در مجموع برای 19هزار و 528 نفر برای اقشار مختلف برگزار كرده‌اند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه استان سمنان در خاتمه ادامه داد: تعداد 23 هزار و 185 نفر در عرصه‌های مختلف از قبیل عمرانی و محیط زیست شرکت كرده‌اند.

کد مطلب 2088442

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