کتاب گونتر اوکر هنرمند آلمانی در ایران به چاپ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب کونتر اوکر نگاهی دارد به آثار به نمایش درآمده در نمایشگاهی که شهریور سال گذشته از این هنرمند آلمانی در موزه هنرهای معاصر تهران در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت. همچنین در این کتاب که در دویست صفحه منتشر شده است از برند اربل (سفیر آلمانی در تهران)، اصغر امیرنیا (مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی) احسان آقایی (رییس موزه) الکساندر تولنای (دبیر نمایشگاه و پژوهشگر تاریخ هنر) و مهدی حسینی (استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ هنر) متونی درج شده است.
بر روی جلد داخلی کتاب نوشتهای از اوکر با این مضمون به چشم میخورد: تحت تأثیر اقامت در تهران، آکنده از نگاههای محبتآمیز به دیدگان اثرگذار و نیروبخش بانوان با شما سخن میگویم. آشکارا میتوان بازتاب آن را در اشکهای من دید که خاطرات را با دلتنگی در هم آمیخته و دیدارهایی را بار دیگر در ذهن مرور میکند که آکنده از وقار محبتآمیز بوده و حکایت از همخوانی چند وجهی تنپوش با لطافت ذاتی دارد. ذات برتریطلب مردان، که تشنه اثبات خویش در جلب معبود و در عین حال خویشتنداری است، چالش آکنده از سلطه و تسلط به ذات خویش را در درون او بوجود میآورد تا در غایت، او را به راه پروردگار رهنمون شود. غروری ملموس، برخاسته از تاریخ تمدنی چند هزار ساله، بسترساز مسیری است که با تأثیرپذیری از راههای بازرگانی، از میان سرزمینی باز، گذر کرده و تأثیر خود را به جای گذاشته و الهام بخش تمدن، فرهنگ و باورهای ادبی اروپا نیز بوده است.
در بخش دیگری از متن اوکر آمده است: تحت تأثیر موزه هنرهای معاصر تهران که مجموعهای از شاهکارهای هنرمندان سراسر جهان را در خود جای داده و گنجینه ارزشمند و منتخبی قابل تأمل از بهترینها است و نمایشگاهی با عنوان "زخمها، پیوندها"، زخم انسان ناشی از کنش انسان در این مجموعه آثار و مجسمههایی از جمله ابزار کشاورزی، ادوات شکنجه و واژه های آزاردهنده برگرفته از انجیل را به معرض نمایش گذاشتهام. تهدید انسان، خطرات موجود برای او و آسیبپذیری انسان محتوای نمادهایی هستند که در این نمایشگاه ارائه گردیده است. بیان این محتوا گاه به کمک واژه گان و گاه بدون آن، خالق ارتباط هنرمندانه است هنر توانائی نجات انسان را ندارد اما با بهره گیری از امکانات هنر، گفتمانی میسر میشود که بقاء انسان را طلب نماید.
این کتاب نفیس به سه زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی در قطع رحلی بزرگ با جلد نرم توسط انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران منتشر شده است. علاقهمندان میتوانند برای تهیه کتاب به کتابفروشی موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.
نظر شما