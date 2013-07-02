غرب ناقض شماره یک حقوق بشر است/ قربانی پارازیت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس مطبوعاتی حمیدرضا عمادی مدیر کل اخبار شبکه پرس تی وی امروز سه‌شنبه 11 تیر در طی تصمیم شرکت خدمات ماهواره‌ای اینتل ست برای لغو مجوز پخش تلویزیون های ایرانی از اول ماه جولای به بهانه تحریم های ایالات متحده علیه سیاست سازمان صدا و سیما در ساختمان شبکه پرس تی وی برگزار شد.

عمادی در این نشست با اشاره به همزمانی آغاز به کار پرس تی وی با امروز اظهار کرد: 6 سال پیش همین موقع بود که شبکه پرس تی وی متولد شد و من اولین خبر آن را روی آنتن فرستادم. پرس تی وی اولین شبکه انگلیسی‌زبان تخصصی ماهواره ای ایران بود که امروز مورد هجمه رسانه ای صهیونیستی و جریان تندرو در آمریکا قرار گرفته است.

وی افزود: شبکه ما در 23:59 GMT به وقت گرینویج 20 ژوئن از 4:30 صبح روز 10 تیر با این هجمه مواجه شد. همچنین هیسپان تی وی رسانه اسپانیایی زبان و العالم رسانه عربی زبان و حتی رسانه فرهنگی چون آی فیلم مورد هجمه قرار گرفته اند. حملاتی که از 18 ماه گذشته آغاز شده و در تاریخ رسانه ای دنیا این چنین هجمه ای توسط ماهواره های اروپایی بی سابقه بوده و هیچ گاه چندین کشور علیه یک کشور این چنین هجمه وارد نکرده بودند.

به بهانه تحریم‌ها شبکه‌های ماهواره‌ای ایران را قطع می‌کنند

مدیر کل اخبار شبکه پرس تی وی این اتفاق را در راستای قطع کردن صدای ایران از عرصه بین الملل و ناقض حقوق بشر خواند و تصریح کرد: غرب همواره شعار آزادی بیان را به صورت چماق بر سر کشورها می کوبد اما خود ناقض شماره یک این موضوع در جهان است. ما برای این سخن سند و مدرک داریم و نامه رسانه های اروپایی که از آمریکا و شرکت اینتل ست خواسته اند به بهانه تحریم‌های آمریکا علیه ریاست صدا و سیما شبکه های ماهواره های ایرانی را قطع کنند، موجود است. البته این موضوع با اعتراض ایران به نهاد بین المللی ماهواره های مخابراتی "ایت سو" که به ماهواره های نظارت می کند روبه رو شده است. ایت سو 140 کشور را مورد پوشش قرار می دهد که ایران هم جزو آن هاست. بنابراین ایت سو باید بررسی کند آیا اینتل ست خدمات غیر تبعیض آمیز به ایران ارائه می کند یا خیر. طبق شکایت ما ایت سو خواستار تجدید نظر اینتل ست شده است.

عمادی از برگزاری جلسه ای بین مسئولان ایران و ماهواره اینتل ست با موضوع تحریم رسانه های ایرانی در تاریخ 11 جولای خبر داد و گفت: البته این ماهواره آخرین حلقه از یک زنجیر است و پیش از این شرکت های بزرگ ماهواره ای چون یوتل ست که مقر آن در فرانسه که رئیسش یک فرانسوی اسرائیلی است و هیسپان تی وی ما را قطع کردند در حالی که ما با آنها قرارداد داشته ایم.

مدیر کل اخبار پرس تی وی ادامه داد: بعد ها با نامه ای که در وبسایت رسمی کمیته یهودیان آمریکا منتشر شد مشخص کرد آنها لابی اسرائیلی در آمریکا و بدنه تندرو دولت آمریکا را حمایت می کنند و قطع شبکه های ایرانی حاصل ماهها تلاش و مذاکره کمیته یهودیان آمریکا با مسئولان دولت اسپانیا بوده است. گرچه آن ها در تلاش برای قطع کردن صدای رسانه های ایران هستند اما سخت در اشتباهند و ما با مجهزترین فناوری ها صدایمان را به جهانیان خواهیم رساند. شبکه پرس تی وی توسط هشت ماهواره در تمام قاره ها قابل دریافت است و حتی هیسپان تی وی که آن را از ماهواره حذف کردند روی کابل در آمریکا موجود است. بنابراین گرچه رسانه های ایرانی به میزانی مشکل برخوردند اما کارشناسان داخلی از طریق اپلیکیشن ها، تبلت، موبایل و وبسایت شبکه موفق شدند پیام هایمان را منتقل کنند.

من در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا هستم

عمادی با بیان این که چرا برخی به خاطر یک برنامه تمام رسانه های ایرانی را از ماهواره قطع کرده اند خاطر نشان کرد: خود من تحریم اتحادیه اروپا هستم و انواع و اقسام اتهامات را به ما چسبانده‌اند. من حتی به خانم اشتون نامه فرستادم و خواستم مدارکی مبنی بر دلیل این تحریم ارائه دهند اما آن ها پاسخی نداشتند و صرفا اشتون جواب داد که من نامه شما را گرفته ام. دکتر سرافراز رئیس معاونت برون مرزی و مدیر شبکه های پرس تی وی العالم و هیسپان تی وی نیز دچار تحریم اتحادیه اروپاست.

وی از آغاز اقدام قانونی این شبکه ها و پیشرفت مراحل قانونی توسط گروه هایی در اسپانیا و آلمان خبر داد و درباره استفاده از شبکه های اجتماعی چون فیس بوک و توییتر برای تبلیغ برنامه های پرس تی وی توضیح داد: هر کشور قوانین دارد و فیلتر فیس بوک تنها مختص ایران نیست. اما ما یک شبکه بین المللی هستیم و به اقبال عمومی شبکه های اجتماعی به عنوان ابزار ارتباطی نگاه می کنیم جالب آن که تعداد بازدید شبکه های اجتماعی از سایت پرس تی وی و فیس بوک و توییتر آن از یک خرداد تا 31 خرداد 92، 75 میلیون نفر بوده است بنابراین روزانه بیش از 2.5 میلیون نفر بازدیدکننده داشته ایم. اما من در مقامی نیستم که در مورد محدودیت های داخلی پاسخگو باشم.

وی همچنین درباره عدم تاسیس ماهواره مستقل ایران علی رغم تصویب در مجلس اظهار کرد: این موضوع باید توسط مقامات اجرایی ارشد کشور پیگیری شود. با این حال ایران جزو کشورهای عضو ایت سو است و طبق قوانین سازمان ملل حق دارد از فضای ماورای جو استفاده کند و فعالیت آزادانه در این زمینه داشته باشد.

روی برنامه‌های تحلیلی ما پارازیت می‌اندازند

مدیر کل اخبار شبکه پرس تی وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که ماهواره های خارجی پارازیت انداختن ایران بر روی شبکه ها را دلیلی بر تحریم های اخیر خود معرفی کرده‌اند، توضیح داد: اتفاقا یکی از مشکلات ما پارازیت انداختن روی شبکه های برون مرزی است از جمله اینکه هر بار برنامه تحلیلی ای که درباره بحرین از العالم روی آنتن می رود مورد پارازیت قرار می گیرد و شبکه پرس تی وی نیز دچار همین مشکل می شوند. از جمله دیشب تماسی از لندن داشتم و به یکی از مخاطبان ماهواره دیگری را برای تماشای پرس تی وی معرفی کردم. ما هر بار نیز اعمال پارازیت که از کشورهای همسایه با همکاری انگلیس انجام می شود، به صورت خبر فوری اعلام می کنیم.

وی همچنین درباره حضور خبرنگاران از شبکه های گوناگون با حجاب های متفاوت در پرس تی وی تصریح کرد: دفاتر ما در کشورها این مجریان را انتخاب کرده و به ما معرفی می کنند. ما به عنوان یک شبکه بین المللی از کشورهای مختلف برای جذب خبرنگار درخواست دادیم و هر بار با بررسی رزومه های آن ها دست به گزینش می زنیم و آن ها در اقصی نقاط دنیا می توانند با ما در ارتباط باشند.

وی در پایان تاکید کرد: با وجود تمام این تحریم ها ایران همواره از راه های جایگزین برای رساندن پیام خود به جهانیان استفاده خواهد کرد.