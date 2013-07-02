همدان جايگاه ويژه اي در ورزش همگاني كشور دارد/ ماليات برارزش افزوده به کمک ورزش همدان بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، سيد عبدي افتخاري پيش از ظهر سه شنبه در شوراري ورزش همگاني استان همدان، عنوان كرد: در سالهاي گذشته ورزش همگاني استان همدان در كشور در پايين ترين رده قرار داشت، اما اكنون با همدلي و حمايت همه جانبه مسئولان و مردم استان همدان اين جايگاه به صدر كشور رسيده است.

وي با تقسيم بندي ورزش در كشور به حرفه اي، قهرماني و همگاني، ادامه داد: نگاه متوليان ورزش به سوي ارتقا سلامت جامعه است.

مديركل ورزش وجوانان استان همدان با تاكيد براينكه ورزش قهرماني زمينه ساز ورزش حرفه اي است، بيان داشت: با سامان دهي و ايجاد شوراي ورزش همگاني زير ساخت هاي مناسبي براي اين ورزش فراهم خواهد شد.

افتخاري با تاكيد بر لزوم توجه به سلامت جامعه، اذعان داشت: ساختار مناسبي در بخش ورزش همگاني وجود دارد.

وي با تاكيد بر لزوم صدور احكام اعضاء شوراي در دو هفته آينده، عنوان كرد: اميدوارم زمينه استفاده از ماليات برارزش افزوده در راستای كمك به ورزش استان همدان فراهم شود.

معاون سازمان ورزش وجوانان استان همدان نيز در اين شورا گفت: شوراي ورزش همگاني وظيفه سياست گذاري و برنامه ريزي را در حوزه ورزش همگاني بر عهده دارد.

رسول منعم عنوان كرد: سامان دهي فعاليت هاي ورزش همگاني از ديگر اولويت هاي اين شورا است.

وي با اشاره به اينكه 30 درصد از جمعيت كشور در روستاها زندگي مي كنند، اذعان داشت: يكي از اولويت هاي اين شورا محروميت زدايي است.

معاون سازمان ورزش وجوانان استان همدان با اشاره به لزوم ارائه راهكاري كلان در خصوص ورزش همگاني در شهر و روستا، بيان داشت: استاندار و مدير كل ورزش جوانان استان همدان از اعضای اين شورا هستند.

منعم در پايان اذعان داشت: در اين شورا كميته تخصصي نيز براي ورزش همگاني بانوان با توجه به اهميت اين قشر از جامعه پيش بيني شده است.