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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۵

نخستین دیدار اعضای شورای چهارم عصر امروز/ جلسه آموزشی است

نخستین دیدار اعضای شورای چهارم عصر امروز/ جلسه آموزشی است

رئیس شورای شهر تهران گفت: جلسه دیدار اعضای شورای شهر چهارم عصر روز سه شنبه برگزار می شود و ربطی به انتخاب شهردار تهران ندارد .

به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی چمران در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده بعدازظهر امروز جلسه‌ای بین منتخبین مردم در شورای چهارم و همچنین اعضای فعلی شورای سوم که به شورای بعدی راه یافته‌اند برگزار می شود .

وی ادامه داد:  این جلسه بیشتر به منظور هماهنگی بیشتر با منتخبین شورای چهارم و همچنین آشنا شدن آنها با قوانین و مقررات و همچنین آیین‌نامه‌های شورای شهر خواهد بود.

چمران با بیان این که  این جلسات به طور منظم و تا آغاز فعالیت شورای چهارم ادامه دارد گفت:  جلسه امروز هیچ ربطی به تعیین شهردار آینده تهران ندارد چرا که این جلسات در راستای آشنا شدن اعضای شورای فعلی با فعالیت های شورا است .

کد مطلب 2088485

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