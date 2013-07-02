نخستین دیدار اعضای شورای چهارم عصر امروز/ جلسه آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر ،مهدی چمران در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده بعدازظهر امروز جلسه‌ای بین منتخبین مردم در شورای چهارم و همچنین اعضای فعلی شورای سوم که به شورای بعدی راه یافته‌اند برگزار می شود .

وی ادامه داد: این جلسه بیشتر به منظور هماهنگی بیشتر با منتخبین شورای چهارم و همچنین آشنا شدن آنها با قوانین و مقررات و همچنین آیین‌نامه‌های شورای شهر خواهد بود.

چمران با بیان این که این جلسات به طور منظم و تا آغاز فعالیت شورای چهارم ادامه دارد گفت: جلسه امروز هیچ ربطی به تعیین شهردار آینده تهران ندارد چرا که این جلسات در راستای آشنا شدن اعضای شورای فعلی با فعالیت های شورا است .