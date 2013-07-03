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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۶

مرحله نهایی رقابت‌های لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک برگزار می‌شود

مرحله نهایی رقابت‌های لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک برگزار می‌شود

مرحله پایانی رقابت های لیگ باشگاه های ژیمناستیک طی روزهای 14 تا 17 تیرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی رقابت های باشگاه های ژیمناستیک در دسته برتر و دسته یک هنری، ترامپولین در دسته برتر و دسته یک و آکروژیم در دسته برتر در محل خانه ژیمناستیک برادران شهید آذرپی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار خواهد شد. برهمین اساس در لیگ برتر هنری 4 تیم، دسته یک 7 تیم، آکروژیم 10 تیم، ترامپولین دسته برتر 6 تیم و  دسته اول 9 تیم حضور دارند. برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

لیگ ژیمناستیک هنری :
راس ساعت 9 صبح 15 تیرماه در بخش لیگ برتر و راس ساعت 15 همان روز در دسته یک

لیگ ترامپولین :
لیگ برتر راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 16 تیر و مسابقات دسته یک راس ساعت 16 همان روز

لیگ آکروژیم :
راس ساعت 15 روز دوشنبه 17 تیرماه

کد مطلب 2088499

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