به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی رقابت های باشگاه های ژیمناستیک در دسته برتر و دسته یک هنری، ترامپولین در دسته برتر و دسته یک و آکروژیم در دسته برتر در محل خانه ژیمناستیک برادران شهید آذرپی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار خواهد شد. برهمین اساس در لیگ برتر هنری 4 تیم، دسته یک 7 تیم، آکروژیم 10 تیم، ترامپولین دسته برتر 6 تیم و دسته اول 9 تیم حضور دارند. برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

لیگ ژیمناستیک هنری :

راس ساعت 9 صبح 15 تیرماه در بخش لیگ برتر و راس ساعت 15 همان روز در دسته یک

لیگ ترامپولین :

لیگ برتر راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 16 تیر و مسابقات دسته یک راس ساعت 16 همان روز

لیگ آکروژیم :

راس ساعت 15 روز دوشنبه 17 تیرماه