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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

ایرانی فام :

سالانه 170 تن سماق در آذربایجان شرقی تولید می شود

سالانه 170 تن سماق در آذربایجان شرقی تولید می شود

تبریز – خبرگزاری مهر : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: سالانه در حدود 170 تن سماق در کل استان تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب ایرانی فام قبل از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : در میان شهرستان های استان، شهرهای کلیبر، خدآفرین و اهر به ترتیب با 150، 150 و 84 هکتار دارای بیشترین سطح در کشت محصول سماق هستند.

وی ادامه داد: در کل استان نیز در حدود 387 هکتار از اراضی به کاشت سماق اختصاص یافته که محصول برداشتی از آن در بازارهای استان و حتی استان های دیگر به مصرف می رسد.

ایرانی فام افزود: از هر هکتار از زمین های کشاورزی در حدود 450 کیلوگرم سماق برداشت می شود که البته با اصلاح الگوی کشت می توان این مقدار را تا سقف چند برابر افزایش داد.

وی همچنین از کشت این محصول به صورت پرورش نهال خبر داد و گفت: حدود سه هکتار از زمین های کشاورزی استان به کاشت سماق به صوت پرورش نهال اختصاص داده شده اند.

کد مطلب 2088522

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