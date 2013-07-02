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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

جدول نرخ انواع سکه و ارز در سه شنبه منتشر شد

جدول نرخ انواع سکه و ارز در سه شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه یک میلیون و 150 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 115 هزار تومان، نیم سکه 595 هزار تومان، ربع سکه 395 هزار تومان و گرمی 270 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 106 هزار و 880 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1267 دلار رسید.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 364 تومان، هر یورو را 4 هزار و 370 تومان، هر پوند را 5 هزار و 100 تومان و هر درهم را نیز 920 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز
 
نوع سکه سه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1150000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1115000
نیم سکه 595000
ربع سکه 395000
1 گرمی 270000
هرگرم‌طلای18عیار 106880
نوع ارز  
دلار آمریکا 3364
یورو 4370
پوند انگلیس 5100
درهم 920

 

 

کد مطلب 2088525

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