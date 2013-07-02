جدول نرخ انواع سکه و ارز در سه شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه یک میلیون و 150 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 115 هزار تومان، نیم سکه 595 هزار تومان، ربع سکه 395 هزار تومان و گرمی 270 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 106 هزار و 880 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1267 دلار رسید.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 364 تومان، هر یورو را 4 هزار و 370 تومان، هر پوند را 5 هزار و 100 تومان و هر درهم را نیز 920 تومان اعلام کردند.
|نوع سکه
|سه شنبه - قیمت (تومان)
|سکهتمامطرحجدید
|1150000
|سکهتمامطرحقدیم
|1115000
|نیم سکه
|595000
|ربع سکه
|395000
|1 گرمی
|270000
|هرگرمطلای18عیار
|106880
|نوع ارز
|دلار آمریکا
|3364
|یورو
|4370
|پوند انگلیس
|5100
|درهم
|920
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