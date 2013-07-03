مراسم قرعه کشی لیگ برتر زورخانه ای برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که با عنوان جلسه قرعه کشی و هماهنگی قوانین و مقررات لیگ برتر کشتی پهلوانی و ورزش باستانی است، روز دوشنبه 17 تیرماه ساعت 15 در ساختمان شماره 2 فدراسیون برگزار خواهد شد.

در این جلسه مربیان و سرپرستان باشگاه ها با قوانین و مقررات جدید مسابقات نیز آشنا خواهند شد. برگزاری لیگ برتر زورخانه ای 92 با هدف بسط و توسعه مرام پهلوانی در جامعه با حضور باشگاه های فولاد ماهان سپاهان، شهید شاهرخ شکوه کردستان، کاوه کشاورز ساوه، شهرداری سنندج، هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان خراسان رضوی، هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان زنجان، هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان کرمان، شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی و ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

عباس نمازیان، هادی سپاسگزار و علیرضا غلامی با احکامی جداگانه از سوی محمدرضا طالقانی با عنوان سرپرست، دبیر کشتی پهلوانی و دبیر ورزش باستانی در سازمان لیگ کشتی پهلوانی و ورزش باستانی فعالیت دارند.