  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۴۵

مراسم قرعه کشی لیگ برتر زورخانه ای برگزار می شود

مراسم قرعه کشی لیگ برتر زورخانه ای برگزار می شود

جلسه قرعه کشی لیگ برتر کشتی پهلوانی و ورزش باستانی 92 برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که با عنوان جلسه قرعه کشی و هماهنگی قوانین و مقررات لیگ برتر کشتی پهلوانی و ورزش باستانی است،  روز دوشنبه 17 تیرماه ساعت 15 در ساختمان شماره 2 فدراسیون  برگزار خواهد شد.

در این جلسه مربیان و سرپرستان باشگاه ها با قوانین و مقررات جدید مسابقات نیز آشنا خواهند شد. برگزاری لیگ برتر زورخانه ای 92 با هدف  بسط و توسعه مرام پهلوانی در جامعه با حضور باشگاه های فولاد ماهان سپاهان، شهید شاهرخ شکوه کردستان، کاوه کشاورز ساوه، شهرداری سنندج، هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان خراسان رضوی، هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان زنجان، هیئت کشتی پهلوانی و ورزش باستانی استان کرمان،  شرکت پتروشیمی و فرآورده های نفتی و ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

عباس نمازیان، هادی سپاسگزار و علیرضا غلامی با احکامی جداگانه از سوی محمدرضا طالقانی با عنوان سرپرست، دبیر کشتی پهلوانی و دبیر ورزش باستانی در سازمان لیگ کشتی پهلوانی و ورزش باستانی فعالیت دارند.

کد مطلب 2088534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها