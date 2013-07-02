دولت منتخب با توجه به فضای همدلی در راستای حل مشکلات مردم گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح سه شنبه در جمع مردم روستاهای ریحان و خرند شهرستان راور گفت: به این شهرستان به سبب خروج از فهرست مناطق محروم کشور ظلم مضاعف شده است، در حالیکه هنوز از شاخص های محرومیت برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه از وزیر کشور درخواست بازنگری در خصوص قرار دادن شهرستان راور در فهرست مناطق محروم شده، تصریح کرد: انتظار می رود این شهرستان با پیگیری های به عمل آمده در بازنگری های وزارت کشور در سال 92 بار دیگر در زمره مناطق محروم قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نبود اشتغال، بیکاری و خشکسالی را از مهمترین مشکلات مردم شهرستان راور برشمرد و گفت: هر چند این شهرستان دارای نیروهای تحصیل کرده است، اما از درصد بیکاری قابل توجهی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون فعالیت های عمرانی مهمی از قبیل احداث راه های دسترسی آسفالته، مخابرات، برق، آب لوله کشی و ... در روستاها انجام شده است، تصریح کرد: به دلیلی وقوع تحریم های اقتصادی و عدم تخصیص منابع عمرانی، طرح گازرسانی به روستاهای شهرستان راور با وقفه مواجه شد که انتظار می رود ظرف امسال و یا سال آینده این امر محقق شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت منتخب با توجه به فضای همدلی و وفاق باید در راستای حل مشکلات مردم گام بردارد، افزود: انتظار می رود با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص همکاری همه مسئولان با رئیس جمهور منتخب، در نیمه دوم سال جاری شاهد یک جهش بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.

وی تمام سعی دشمن را ایجاد کارشکنی در حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم ایران دانست و تصریح کرد: وقوع تحریم های اقتصادی در حوزه فروش نفت، در راستای تحقق این هدف شوم دشمن بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال 91 بر اساس فرورش روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت تنظیم شده بود، افزود: تحریم ها موجب شد تا این میزان فروش، روزانه به 600 تا 700 هزار بشکه یعنی یک چهارم پیش بینی ها برسد.

وی سال 91 را سخت ترین سال برای ایران از نظر تحریم در سال های پس از انقلاب برشمرد و گفت: خوشبختانه با همدلی مردم که دل در گرو مقام معظم رهبری دارند، توانستیم از همه مشکلات سربلند بیرون آییم.

پورابراهیمی حضور حماسی مردم در روز 24 خرداد را فراتر از انتظارات عنوان و اظهار کرد: امروز به مدد خلق این حماسه، بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی که تا دیروز حرکتی خصمانه داشتند، در رویکرد خود تغییراتی را ایجاد کردند که از آن جمله می توان به ارسال نامه تبریک رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا به رئیس جمهور منتخب ایران اشاره کرد.

