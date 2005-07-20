به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، صالح المطلك سخنگوي رسمي شوراي گفتگوي ملي (عرب هاي سني) امروز از تعليق عضويت برخي از اعضاي عرب سني كميته تدوين قانون اساسي دايمي عراق در اعتراض به ترور سه تن از اعضاي عرب سني بدست مردان مسلح ناشناس خبر داد.



المطلك گفت : اين شورا شش عضو در كميته تدوين قانون اساسي داشت كه دو تن از آنها بنام هاي ضامر حسين و مجبل شيخ عيسي و يك نماينده عرب ديگر در حمله مسلحانه كشته شدند و چهار عضو ديگر عضويت خود را به حال تعليق درآورده اند.



وي افزود: تماس هايي را با ديگراحزاب و جريان هاي ملي عرب سني كه در كميته تدوين قانون اساسي عضو دارند، برقرار كرده ايم تا زمينه برگزاري نشست با آنها امروز يا فردا فراهم شود.



المطلك گفت : از همه آنها خواهيم خواست تا عضويت خود را در كميته تدوين به حال تعليق درآورند زيرا فضاهاي براي فعاليت در سايه شرايط امنيتي كنوني مناسب نيست.



وي افزود: حمله اي بر ضد شخصيتهاي ملي كه با طرح هاي تجزيه طلبانه عراق مخالفت مي كنند، آغاز شده است.



المطلك ادعا كرد: عراق به طرح هاي تقسيم و تجزيه طلبانه مانند فدراليسم كه در كميته تدوين قانون اساسي درباره آن سخن گفته مي شود و ما آن را مقدمه تجزيه عراق مي دانيم، نياز ندارد.



شايان ذكر است با توجه به اينكه گروه هاي تروريستي شيعيان بيگناه را آماج حملات تروريستي وحشيانه هر روزه خود قرار مي دهند و براي ايجاد فتنه طائفه اي و جنگ قومي شخصيت هاي سني عرب را نيز هدف قرار مي دهند تا ميان شيعه و سني و كرد در عراق اختلاف ايجاد كنند، تعليق عضويت اين عرب هاي سني به نظر مي رسد يك اقدام براي اعمال فشار بر اعضاي كميته تدوين و مانع تراشي در روند فعاليت آن باشد.

بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي پيش نويس قانون اساسي دايمي بايد تا 15 آگوست(24 مرداد) تهيه شودو تا قبل از 15 اكتبر ( 23 مهر) نيز يك همه پرسي را براي كسب موافقت ملت عراق با آن برگزار شود.اين همه پرسي بايد اكثريت آراي ملت عراق را كسب نمايد،مشروط برآنكه دو سوم جمعيت سه استان مجاور از مجموع 18 استان آن را رد نكنند.

در صورتي كه قانون اساسي دائمي به تاييد مردم اين كشوربرسد ، انتخابات سراسري بايد حداكثر 15 دسامبر(24 آذر84 ) به منظور تشكيل دولت جديد تا 31 همان ماه ( 10 دي 84) برگزار شود.