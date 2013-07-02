حریفان تیم های بستكبال پاكدشت در مسابقات استانی مشخص شدند

احسان ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرعه كشی این مسابقات در سالن شهید حیدرنیا انجام شد و طی آن قرار است 32 تیم در مینی بسكتبال و 35 تیم در قسمت نونهالان با یكدیگر رقابت كنند.

وی بیان داشت: تیم مینی بسكتبال پاكدشت با تیمهای نیاوران، شهید همت و خلیج فارس هم گروه شده و تیم نونهالان نیز با تیمهای پارسیان شهرری آكادمی بسكتبال آتش و پرواز به رقابت خواهد پرداخت.

ابراهیمی با اشاره به اینكه بسكتبال پاكدشت در رده سنی مینی و نونهالان بسیار نو پاست، گفت: امید است این دو تیم بتوانند از گروه خود صعود كرده و راهی مراحل بعدی مسابقات شوند.

وی ادامه داد: قرعه كشی مسابقات نوجوان و جوانان نیز انجام گرفته و تیم جوانان پاكدشت با تیمهای آكادمی دانشگاه آزاد، سیپان، پارسه و مهر هامان شمال شرق هم گروه شده است.

رئیس هیئت بسكتبال شهرستان پاکدشت تصریح کرد: تیم نوجوانان پاکدشت نیز با قرار گرفتن در گروه Bمسابقات، با تیمهای انتظار، گاز، مبتكران، شهرداری باغستان و خلیج فارس به رقابت خواهد پرداخت.