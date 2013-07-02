سارقان در حسرت گاوصندوق 340 ميليون ريالي

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی قدمی بیان کرد: در پي شکايت يکي از همشهريان مبني بر سرقت 34 ميليون تومان وجه نقد و مقاديري طلاجات از داخل گاوصندوق منزل وي، بلافاصله موضوع به صورت ويژه در دستور كار اکيپي از كارآگاهان اين پليس قرار گرفت.



وي در ادامه و در تشريح جزئيات دستگيري سارقان افزود: در تحقيقات ماموران و با استفاه اقدامات پليسي سرنخ هايي از دست داشتن فردي به هويت "ح – س" بدست آمد که با محرز شدن نقش وي در سرقت، نامبرده در يك عمليات ضربتي دستگير شد.



رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم گفت: پس از دستگيري متهم اصلي و اعتراف وي بلافاصله سه نفر از همدستان نامبرده نيز شناسايي و دستگير شدند و در نهايت وجوه مسروقه و طلاجات مکشوفه نيز تحويل مالباخته شد.



سرعت غيرمجاز علت اصلي تصادفات درون و برون شهري



رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان قم اظهار داشت: برابر آمارهاي موجود بيشترين تصادفات، تلفات و خسارات ناشي ازآن، در فصل تابستان، اتفاق مي افتد بنابراين توصيه مي شود هموطنان با رعايت نکات ايمني، پليس را ياري کنند.



سرهنگ کرم الله حسینی تاکيد کرد: براي پيشگيري از هرگونه حادثه ناگوار لازم است قبل از سفر، رانندگان از خودروی خود بازديدهايي بعمل بياورند.



وی در ادامه با بيان اينکه سرعت غيرمجاز باعث بروز اکثر تصادفات در معابر درون و برون شهري است افزود: سرعت اطمينان بخش براي خودرو، بستگي به شرايط جوي، جاده، حتي وضع جسمي و روحي راننده و شرايط وسيله‌ي نقليه و وضعيت عبور و مرور دارد بنابراين وظيفه‌ي راننده است که با سرعتي رانندگي کند تا هنگام بروز خطر و احتمال وقوع تصادف، توانايي کنترل وسيله نقليه را داشته باشد و قبل از هرگونه حادثه اي ‌ وسيله نقليه خود را متوقف کند.



رئيس پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان قم گفت: سرعت مطمئنه، سرعتي است کمتر و يا حداکثر برابر با سرعت مقرر و مجاز که راننده با در نظر گرفتن و رعايت آن، ايمني و سلامت خود و ساير افراد را تامين مي کند.



وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سوارشدن برخي افراد در اتاق بار وانت در معابر درون و برون شهري افزود: قسمت عقب وسايل نقليه باري با توجه به عدم حفاظ و امکانات لازم سوار شدن افراد به يقين مي تواند مخاطراتي جدي به همراه داشته باشد مواردي از قبيل ترمزهاي ناگهاني يا تصادفات جلو به عقب اين گونه وسايل نقليه بالطبع باعث به وجود آمدن صحنه هايي غم انگيز و ضايعات انساني قابل توجهي مي شود.



سرهنگ حسيني در خاتمه نکاتي را برابر با آيين نامه راهنمايي و رانندگي عنوان کرد: طبق آيين نامه راهنمايي و رانندگي سوار شدن و يا سوار کردن اشخاص روي گلگير رکاب و يا محل ديگري در قسمت خارجي وسيله نقليه ممنوع است همچنين سوار کردن اشخاص روي بار بارکش‌هاي موتوري يا در محل مخصوص بار آنها ممنوع است.