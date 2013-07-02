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۱۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

منابع چینی اعلام کردند؛

تقویت همکاری چین و روسیه در زمینه نظامی/ برگزاری دو رزمایش مشترک 

تقویت همکاری چین و روسیه در زمینه نظامی/ برگزاری دو رزمایش مشترک 

مقامات نظامی چین و روسیه از تصمیم دو کشور برای برگزاری دو رزمایش نظامی مشترک در دو ماه آتی ، یکی در دریای ژاپن و دیگری در خاک روسیه خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، مقامات نظامی چین و روسیه اعلام کردند که این دو کشور دو رزمایش نظامی مشترک را در دو ماه آتی یکی در آب‌های ساحلی خلیج پترکبیر در دریای ژاپن و دیگری در منطقه نظامی چیبارکولسک در خاک روسیه برگزار می کنند.

"فانگ فونگ هویی" رئیس ستاد کل ارتش آزادی خلق چین و "والری گراسیموف" رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در یک کنفرانس خبری از تصمیم برای برگزاری دو رزمایش "مشارکت دریایی 2013" و "ماموریت صلح 2013" خبر دادند.

رئیس ستاد کل ارتش آزادی خلق چین گفت: در این گزارش آمده است که این رزمایش های مشترک کشور سومی را مورد هدف قرار نداده است و به معنای تقویت همکاری نیروهای مسلح دو کشور و افزایش قابلیت های نظامی است که دو کشور می توانند نقش مثبت و سازنده ای را در تامین امنیت و ثبات منطقه ایفا کنند.  

رئیس ستاد کل ارتش آزادی خلق چین در نشست جداگانه دیگری با وزیر دفاع روسیه همکاریهای نزدیک ارتش چین و روسیه را ستود و درباره همکاریهای نظامی میان دو کشور و همچنین مسائل امنیتی منطقه با وی گفتگو کرد.  

کد مطلب 2088578

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