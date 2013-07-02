برگزاری دورهای آموزشی رایگان تکواندو در شهرستان رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت تکواندو شهرستان رباط کریم در نظر دارد برای پركردن اوقات فراغت در فصل تابستان و به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی تکواندو کاران این شهرستان، دومین دوره کلاس آموزشی رایگان را به مدت سه ماه در سالن "الغدیر" پرند برگزار کند.

این کلاسهای آموزشی با همکاری مربیان محمد آقابابایی و ناصر رضایی برگزار می شود.

غبارروبی و بقاع متبرکه استان تهران برای استقبال از ماه رمضان

در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بقاع متبرکه شاخص استان تهران برای استقبال ماه ضیافت الهی غبارروبی و عطر افشانی می شود.

این مراسم در راستای اجرای برنامه هاي عبادي و معنوي اين ماه مبارك است.

بقاع متبرکه استان تهران در طول ماه مبارك رمضان برپایی خیمه های معرفت شامل مشاوره خانوادگی ، كلاس هاي مشاوره مذهبی و احكام،برپایی اقامه نماز جماعت، برگزاري محافل انس با قرآن كريم، کلاسهای تفسیر ،ترتیل خوانی وجزء خوانی ،سخنرانی روزانه و همچنين مراسم ويژه شب هاي قدر صورت مي پذيرد كه اين اقدام جهت رفاه حال زائران، مجاوران و روزه داردان و نمازگزاران انجام مي شود.

در طول ماه مبارک رمضان طرح تربیت حفظ قرآن کریم با حضو قاریان برجسته کشور در بقاع متبرکه اجرا خواهد شد.

سالن ورزشی "متانت "، میزبان دختران خردسال و نونهال اسلامشهر



یک دوره رقابتهای آزاد تکواندو در دو رده سنی خردسالان و نونهالان دختر در سالن ورزشی "متانت" واوان برگزار می شود.

اين مسابقات در دو رده کمربند (سبز – آبی) و (قرمز _مشکی) روز جمعه 14 تیر ماه برگزار خواهد شد و 12 داور شامل ثریا قنبری، فاطمه بابائیان، فهیمه ابراهیمی، اکرم عبدی، معصومه پرنیخ، ژیلا رهنورد، فرزانه سیروسی، فاطمه سیف الهی، سمیه شهریاری، پریسا نصیری، ناهید یاری و سمیه پیکانی برروی شیاب چانگ سالن متانت به قضاوت می پردازند.



راهپيمايي كودكان ملارد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

كودكان مهدهاي كودك بهزيستي شهرستان ملارد با در دست داشتن پلاكارد با موضوع مبارزه با مواد مخدر را هپيمايي كردند.



در اين مراسم كه با حضور علي اكبر پوليكي رئيس اداره، بتول مددي معاون امور اجتماعي، رقيه پور محمدي مسئول بازرسي، مديران و مربيان مهدها و با همكاري نيروي انتظامي برگزار شد، كودكان با استفاده از پلاكارد و نقاشي هايي برنامه هايي در خصوص مضرات استفاده از مواد مخدر و سيگار اجرا كردند.

همایش بانوان طلبه و بسیجی در شهریار

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهریار از برگزاری همایشی با حضور 200 نفر از بانوان طلبه و بسیجی جهت همکاری با کمیته امداد این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای تعامل با سازمان ها و نهاد های مردمی و استفاده از ظرفیت های موجود آنها جهت خدمت رسانی بهتر و بیشتر به نیازمندان این همایش برگزار شد.

حجت زندلاف، هدف از برگزاری این همایش را در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان احیای سنت حسنه زکات، ترویج فرهنگ انفاق، نیکوکاری و همچنین همکاری بیشتر مردم در امور حمایت های مردمی بیان کرد.

کمک 41 میلیون ریالی یکی از خیرین به کمیته امداد اسلامشهر

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) اسلامشهر گفت: یکی از خیرین نیک اندیش مبلغ 41 میلیون ریال جهت امور مددجویان اهداء کرد.

حسن رحیمی با بیان این که 40 میلیون ریال از این مبلغ جهت خرید منزل مسکونی یکی از ایتام هزینه شد، اعلام کرد: یک میلیون ریال آن نیز جهت درمان یکی از خانواده های محسنین پرداخت شد.



وی با تاکید براین که بی شک همراهی و همیاری حامیان و خیرین باعث می شود تا کمیته امداد امام خمینی(ره) در خدمت رسانی به مددجویان و نیازمندان بتواند گام های موثری بردارد ضمن تشکر قدردانی از این خیرنوع دوست به دلیل توجه به امور مددجویان و نیازمندان اظهار امیدواری کرد: همراهی و همیاری آنان همچون همیشه راه گشای مشکلات مددجویان و نیازمندان باشد.



فرماندار بهارستان با 69 نفر از شهروندان دیدار کرد

ملاقات عمومی فرماندار با مردم شریف شهرستان بهارستان امروز از ساعت 9 صبح الی11 در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار و به درخواست بیش از 69 نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر شد.

در جلسه مذکور علاوه بر یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان و مسئول بازرسی فرمانداری، روءسای ادارات، کمیته امداد امام خمینی(ره)، مجمع امور صنفی شهرستان و رئیس اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی بهارستان، نماینده اداره بهزیستی، نائب رئیس اتحادیه نانوایان بهارستان نیز حضور داشتند.



فرماندار شهرستان بهارستان گفت: هدف از اين ديدارها را علاوه بر حل مشكلات مردم، آشنايي با خواسته ها و شناخت اولويتهاي شهرستان است.



وي عمده مشكلات مطرح شده توسط مردم را مسايل معيشتي، اشتغال، وام و يا مشكل در ارتباط با ساير دستگاه هاي اجرايي ذكر كرد.