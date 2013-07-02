کارگاه های آموزشی نرم افزار های علوم اسلامی برگزار می شود

حسین گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی کارگاه های آموزشی نرم افزارهای علوم اسلامی بیان کرد: این دوره های آموزشی به همت واحدهای آموزشی بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور ویژه مبلغان به مناسبت ایام مبارک رمضان برگزار می شود.



وی گفت: این کارگاه ویژه روحانیون و مبلغین برگزار می شود و در این کارگاه نحوه استفاده از محصولات نور به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.



وی بیان کرد: هدف از برگزاری این کارگاه ارتقای سطح کمی و کیفی مخاطبین تولیدات مرکز نور و همچنین نحوه استفاده از نرم افزارهای تخصصی مجموعه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی است.



کارشناس واحد آموزش مرکز نور گفت: این کارگاه های آموزشی با توجه به رسالت و اهداف این واحد در اقصا نقاط کشور قابل برگزاری است و این مستلزم یک مکاتبه رسمی با این واحد آموزش می باشد.



وی بیان کرد: کلیه نهادها و سازمان های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزوی و دانشگاهی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر برای هماهنگی جهت استفاده و بهره بیشتر از این کارگاه های آموزشی علاوه بر تماس با شماره تلفن 02532120520 و یا به نشانی اینترنتی www.noororg.com مراجعه کنند.